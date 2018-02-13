選情分析－原中縣突圍衝票 決勝關鍵

2018年02月13日 04:10 中國時報 盧金足

年底台中市長選舉確定由立委盧秀燕挑戰現任市長林佳龍，但兩人皆有亟待克服的關卡；盧秀燕必須說服江啟臣的支持者，進而接收原縣區認同，林佳龍則要面對中央執政不力帶來的反作用力，雙方目前皆上緊發條，因選戰未到最後一刻，誰都沒有十足的把握。

盧秀燕初選過關，成功坐轎投入選戰，支持度又與林佳龍差距不到6%，不管是否為初選效應所致，當務之急，盧須盡速整合江啟臣的鐵粉支持。其次，民調顯示，盧在原市區支持度高於林，但台中市選民結構，原縣區大於原市區，需在原中縣爭取認同，開發原中縣票源是致勝關鍵。

江啟臣出身原縣區並獲派系相挺，地方原冀望下屆台中市長，原縣區有一搏機會，但初選時，黑派龍頭鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒父子陪盧參拜媽祖，而紅派大老、前議長林敏霖在淡大校友會公開支持盧，瓜分派系支持江的力度。盧如能成功結合紅黑派系相挺，勢為原縣區戰力加分。

國民黨初選期間，江盧從空汙、取消老人健保補助打到花博卡，以市政檢驗當箭靶炒熱選情，林佳龍團隊採隔山觀虎鬥，以政績牌回應，雖有效降低空汙爭議與民怨的殺傷力，但蔡政府《勞基法》修法及年金改革反彈聲浪，卻已變成年底選戰中不可輕忽的變數。

台中市在2010年合併升格，迄今縣市仍未完全縫合，林佳龍一上任即對原中縣砸下重大建設經費，確實反映在原縣區的支持度，盧秀燕身負綠地變藍天重任，國、民兩黨抗衡，選舉最後激化藍綠支持者歸隊，中間選民將是關鍵少數。

第2屆「強龍之爭」，台中市投票人數150萬6023人，民進黨得票數84萬7284票，占57.06％ ，國民黨63萬7531票，占42.94％。年底第3屆市長「龍燕大戰」，民進黨在市議員選舉以高額提名策略，除為衝高林佳龍票數，其實，也有降低大環境衝擊，成為影響選舉的變數。

(中國時報)