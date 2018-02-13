苗栗縣長 綠徵召徐定禎戰徐耀昌

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

民進黨陷於膠著的苗栗縣長選情，最近似乎隨著中辦副執行長吳宜臻到南半球旅遊，有了進一步的解讀。吳在臉書強調「斷、捨、離，很難，但要學會。」地方的解讀是，準備多時從未放棄的吳宜臻，確定不選下屆縣長了！換言之，披綠袍的幾乎確定是頭份市長徐定禎。民進黨苗栗縣黨部保守回應參選者是男性，似乎表示吳宜臻已「出局」。

而早已確定徵召苗栗縣長徐耀昌的國民黨陣營，更以前縣長劉政鴻於農曆春節前夕，與徐耀昌握手言和的圖片，強調藍營大團結氣勢，其中最關鍵因素，全仰賴國民黨主席吳敦義，多次在苗栗居中協調、凝聚共識，讓徐耀昌與劉政鴻盡釋前嫌。藍、綠對決情勢已定。

獲國民黨提名尋求連任的徐耀昌，與前縣長劉政鴻日前某個晚間出席一場尾牙餐會，雙方相談甚歡、氣氛熱絡，長期以來隔空喊話與不合的傳言，頓時瓦解。然而，這是國民黨苗栗縣黨部的觀點，甚至有圖有真相，一片黨內團結和諧氣氛，但事實上，徐、劉的心結未解，則是選前最大障礙。

值得觀察的是，前立委、也積極備戰的中辦副執行長吳宜臻，9日在臉書PO文說「斷、捨、離，很難，但要學會！」文章PO出後，被認為民進黨提名作業已出爐，正是無黨籍的頭份市長徐定禎。

吳宜臻目前已偕同家人到南半球度假，直說自己要學著放手，當配角也不錯等，讓許多支持都感到錯愕與不捨，有人更為她過去對黨的付出感到不平，但她似乎平靜以待，自認擔認配角也有其重要性。

(中國時報)