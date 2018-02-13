國民黨新北市長人選3月25出爐

2018年02月13日 04:10 中國時報 葉德正 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

藍營新北市長兩強相爭，國民黨新北市黨部主委李乾龍12日表示，初選將在3月2日先公告，後續領表、登記與資格審查預計5到7天，接下來會請周錫瑋、侯友宜等參選人協調民調、政見發表細節，估計3月25日就會確定人選，保證民調絕不會出問題。

桃園市長選舉時程昨也獲黨中央核定，領表、登記時間在2月21日至23日，初選及提名時間訂於3月中旬之前，市黨部強調桃園市長提名將依據民調結果決定候選人，但若經協調產生建議提名人選，就不辦理民調。

2018新北市長選舉藍營有意競爭初選者，包括新北市副市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋，與登報的前市議員金介壽，周錫瑋砲火猛烈、動作頻頻，屢次召開記者會或接受專指新北市府全力輔選侯，對他不公平；侯友宜則老神在在，雖未鬆口參選，但下鄉拜訪活動滿檔，積極備戰。

李乾龍12日受訪時指出，台中市沒有舉辦政見發表會，但這次新北市擬參選人中，有人希望舉辦政見發表會，也有人不希望，更有人想辯論，也有可能是錄製30分鐘政見在有線電視台播放，但還是要尊重候選人協調，不過他強調，「初選辦辯論會，又不是要選總統？」暗示辯論似乎不可行。

李乾龍也說，本次參選者須繳交100萬元保證金，作為初選作業費用，也能防堵部分人士搗亂，剩餘費用將會還給參選人。

對於基隆民調出包，李乾龍強調「前車之鑑，後事之師」，讓他們上緊發條，找哪家民調公司、民調天數，都會找值得信賴的公司，也要經候選人確認，「保證絕對不會有意外！」最好的方法就是全民調。

(中國時報)