中央執政拖累 魏只贏王5.6％

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣長百里侯爭霸戰，呈現藍、綠對決，尋求連任的民進黨彰化縣長魏明谷和國民黨的立委王惠美競爭激烈，旺旺中時民調中心在1月29、30日進行電話民調，看好度魏明谷33.6％、王惠美28.0％，魏略勝一籌5.6％，但仍有高達38.4％表示目前仍無法判斷誰能勝出。

近4成未表態 勝負關鍵

距離投票日10個多月，旺旺中時民調中心對設籍在彰化縣、年滿20歲以上的縣民進行電話民調，共採訪完成1077份有效樣本，在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。

從數據分析，各年齡層看好魏比例高於王，其中又以年輕族群的看好度差異較大，20至29歲有44.1％看好魏、29.8％看好王，30至39歲有40.9％看好魏、32.0％看好王，其他年齡層差異小於6％。

國中學歷看好王比例較高，差距7.1％，高中學歷相近，其他分層都是看好魏，比例差距約在1成上下。

在「和美伸港線西」和「鹿港福興秀水」看好王的比例較高，差距超過1成5，而在「北斗田尾埤頭溪州」和「員林大村永靖」2位候選人看好度相近，其他地區看好魏比例較高，差距超過1成以上。

泛綠支持者看好魏的比例56.3％高於王19.9％，差距36.4％；泛藍支持者看好王比例45.6％高於魏34.0％，差距為11.6個百分比。中立選民當中，25.7％看好王，19.7％看好魏，兩者差距6.0％。

中央政績 反映民調上

此外，民調也針對總統蔡英文進行滿意度調查，滿意21.6％、不滿意62.9％、無反應15.5％；賴清德滿意39.3％、不滿意37.0％、無反應23.7％。

魏明谷說，任何民調都是施政的重要參考依據，但最重要還是要持續把縣政工作做好，就任後擘劃彰化縣「三橫三縱三鐵三橋」不負縣民所託，推動綠能、社福建設等，也都打下厚實的基礎，接下來責無旁貸，要讓彰化縣「續航力」起飛，好的縣政不能中斷，會更加倍來努力，打造彰化成為人人心中的生活樂土。

王惠美說，距離選舉還有10個月，投票那天才是開獎日，在還沒投票以前，都只是「過度」，況且，從數據顯示，仍有高達38.4％未表態、還在觀望中，選戰才要開始，會更努力來爭取支持，也有信心能「衝」出最後的勝利。

(中國時報)