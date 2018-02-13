新聞透視－魏明谷端政績 王惠美須整合

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳敏菁

彰化縣藍、綠選民向來是個浮動板塊，你來、我往，還創下誰贏縣長該黨就贏得總統大選，至今尚未破例，魏明谷這次以執政優勢，尋求連任，但中央執政不力卻是包袱；王惠美則號召對中央執政失望力量的集結，雙方各有優勢和罩門，如何尋求突破還有很大的拓展空間。

距離選戰還有10個月，藍、綠選將各就戰鬥位置，但各自耕耘，選戰尚未進入白熱化的過招交鋒，民調顯示，高達38.4％受訪者，仍無法判斷誰能勝出。

不過，民調也呈現耐人尋味的現象，泛綠支持魏和王差距多達36.4％，而泛藍看好王和魏的比例卻只有11.6％，符合綠色選民看綠旗歸隊號召的預期。

反觀，王惠美的挑戰，最大隱憂仍在如何整合黨內「山頭林立」的派系，是否順利合作還有待考驗，怎麼去展現更大的氣度，開拓南彰票源，吸納更多人脈，是王惠美須克服的障礙。

彰化縣位在濁水溪以北，藍綠政治板塊歷經多次政黨輪替，目前是民進黨首次在彰化扎根實力和勢力大突破之際，不止立委席次大翻轉，議員、鄉鎮市長也創下空前之多，和3年前相比已不可同日而語，如今，魏明谷又多了執政的優勢，穩住陣腳、守住民心是首要之務。

魏明谷採取穩紮穩打策略，展現的是政績牌，除了強調「公義」堅持，也從人事布局，取得「穩定、安心」認同，不強調政黨色彩，爭取更多中間選民，並積極不讓昔日「賭爛執政」而把票投給綠色的票源流失。

王惠美的優勢在鹿港、和美有深厚的耕耘基礎，在人口集中的北彰，實力不容小覷，更何況對總統施政不滿意度高達62.9％，這些「賭爛票」可能對藍營形成助力。

儘管看好度目前魏明谷略勝一籌，但差距並不大，且執政翻轉後，小英民調的滿意度只落到21.6％，這對魏明谷是警訊，唯有打出爭取上兆綠能預算與建構完善「田」字形交通政績，才是尋求連任的利器；民意如潮水，雙方如何爭取更多中間選民，會是這場選戰最後勝負的關鍵。

(中國時報)