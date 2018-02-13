爭千億預算 打造30分鐘生活圈

高鐵聯外道星光大橋從林厝交流道至員集路，完工後不僅成為彰化的地標，也有效紓解台76線東西向快速道路下匝道後，銜接山腳路、員集路壅塞的瓶頸。（彰化縣政府提供）

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中國時報
／彰化報導

「路開到那裡，地方就繁榮到那裡」，魏明谷上任後力推「三橫三縱」、「三鐵三橋」，建構彰化交通路網，實現30分鐘生活圈，不負期待爭取千億元交通預算，包括上月行政院長賴清德掛保證的彰化市鐵路高架化，還有台76線延伸工程也拍板定案了。

魏明谷說，從當立委第1天起，就每天盯著彰化縣地圖看，研究路怎麼開，架構彰化縣更便捷30分鐘生活圈，當上縣長後，就按步就班將願景實現了。

三橫的中橫，指台76線東西向快速道路延伸到二林、芳苑段，也把福興工業區、二林中科四期和二林精密機械園區銜接。北橫，從建國科大經大埔截水溝兩側堤岸，經彰化交流道接洋子厝溪道路直通頂番婆至彰濱工業區，接台61線也定案；南橫，採縣道152線升級做替代道路，從台19線以東至台1線正拓寬中，預計年底從台61線大城到台一線溪州全線暢通。

彰化東縱，由員林市林厝交流道往高鐵彰化站已通車，南延段從高鐵站往二水鄉也獲中央核定。北延花壇東外環也在規劃中。

三橋部分，彰南路大肚溪橋跨烏溪聯繫芬園鄉與中市烏日區，交通部已核定補助，正辦理工程設計及用地取得；金馬東路橫跨大肚溪聯繫彰化市與台中市烏日區的大肚溪橋，也完成規劃；另由和美鎮直達台中市大肚區的橋，也完成可行性評估。

三鐵，前瞻計畫定案捷運綠線延伸到彰化，彰化市鐵路高架化也決定要把機務段往南遷到花壇北端，台灣軌道最寬就彰化市，世紀工程即將啟動了，還有「一鐵」是田中台鐵至高鐵的連絡支線，都對彰化交通便捷性有質的飛躍。

(中國時報)

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