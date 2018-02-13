錢花在刀口 交通、社福施政有感

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

旺旺中時民調中心針對縣政交通建設、托老及社會福利、推動綠能產業政策、營養午餐及育兒津貼實施排富政策和對空汙改善等進行電訪，交通建設得到67.3％滿意度，其餘也均得到5、6成以上的認同，只有成因複雜的空汙問題，57％受訪者認為需要再加強。

魏明谷爭取交通建設，獲得行政院同意補助572億元，為彰化縣交通建設奠下基礎，在縣府施政中，得到高度肯定，數據呈現滿意度高達67.3％、不滿意18.3％，無反應14.4％。

針對縣府推動長照托老及社會福利，也有高達69.2％的滿意度、不滿意18.2％，無反應12.6％。

營養午餐和育兒津貼實施排富政策，64.4％認為合理，不合理23.1％，無反應12.6％。

關於綠能產業政策，調查結果顯示，54.0％表示滿意，27.0％不滿意、18.1％對此表示不知道、無意見或拒答。

對於空汙問題，有57.0％受訪者認為縣長在這方面仍須再加強，22.4％覺得空汙問題有比以前改善，另有20.6％無反應。

從各項民調數據中顯示，交通和社福和民生息息相關，施政普遍得到多數的認同，有趣的是，縣府內部評估，營養午餐、育兒津貼不再全免後，恐成被打擊焦點，結果仍得到多數支持，且教育程度越高越支持，反映民心肯定「錢花在刀口」，並期待建立更公平正義的社會。

推動綠能從數據分析，教育程度越高支持度也越高，但從無到有，是龐大、耗時的大工程，並非短時間能立竿見影，相對有感程度並不那麼強。

至於空汙來源多元而複雜，本就難以畢其功於一役，中、南部天空，入秋冬後，又經常籠罩霧霾裡，儘管彰化縣從去年到今年，拿下減量與減幅的雙料冠軍，但超過半數受訪者為了健康，還是期待空氣品質能夠再進一步改善。

(中國時報)