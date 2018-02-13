新課綱急就章 教部荒謬

2018年02月13日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部課審大會正在審查12年國教課綱，部分領域已審完並公告，國家教育研究院要求第一批教科書6月起送審，編書時間僅4個多月，讓出版社措手不及，痛批「教育部若匆促實施新課綱，將是世界教育史上最荒謬的決策」。出版社抗議下，國教院同意送審時間可延至8或10月送審。

國教院同意 可延2個月

國家教育研究院教科書研究中心主任楊國揚回應表示，關於12年國教教科書送審時程，將給一些彈性措施，過去召集出版社開過兩次會，他們多數沒有意見，也希望課綱如期上路，不要再往後延。

12年國教課綱共41個領域，教育部目前已經審完並公告國語文、英文、健康體育、全民國防等課綱，國家教育研究院要求出版社將這些領域的教科書盡量在6月時送審。

不過有出版社認為，一本教科書編好及送審完成要花1年半到2年時間，國語文課綱1月25日公告，教科書卻要在6月送審，僅4個多月的作業時間，實在太趕。

課綱變動大 出版社跳腳

康軒出版社出版國小及國中的國文教科書，發言人許牧民說，和以前相較，這次課綱變動大，「我們編輯方向原本只是登奇萊山頂，但出爐的課綱卻要我們引導學生沿路觀察森林生態，導致很多內容都要重寫。」不過，他們仍希望課綱如期上路，早日脫離折磨。

龍騰出版社高中國文教科書編輯委員會主任委員董金裕表示，這次國語文課綱反反覆覆、修來修去（如文言文比例爭議許久），教科書卻要在6月送審，實在很趕，他們寒假都在加班趕工。

另一家出版國中、高中國文教科書的出版社則說，如果12年國教課綱堅持在明年上路，倉促編出來的教科書品質勢必不好，因此「教育部長不要為了面子掛不住而強行實施新課綱，應往後延一年至109年上路。」

提彈性措施 分學期送審

楊國揚說，國家教育研究院提出彈性措施，原本第一階段要在6月送審的教科書，如果出版社來不及，可延後至8月或10月送審；此外，過去教科書送審都是一個學年，現在也採權宜作法，今年先送審上學期教科書，明年2月再送審下學期教科書。

(中國時報)