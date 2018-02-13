從管案到課綱 教部如無頭蒼蠅

2018年02月13日 04:10 中國時報 林志成

從台大校長管中閔案到12年國教教科書送審，教育部有如無頭蒼蠅，到處亂亂飛、抓不到方向。管案教育部應該及早核定，12年國教教科書則要讓出版社有多一點編書時間，偏偏教育部都反其道而行，如此教育主管機關，讓人搖頭。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長，教育部依權責核定就是了，沒想到在部分有心人的操作下，教育部猶豫不決，先後下了5道公文要台大校長遴選委員會釐清爭議，導致管中閔到現在還不能上任。

教育部拖著管中閔案，實際受創的反而是政府及執政的民進黨，社會大眾早認定是民進黨輸不起，不想看到曾任藍營政務官的管中閔接掌台大校長，硬是雞蛋裡挑骨頭、百般刁難，嚴重傷害大學自主。

至於12年國教課綱，原本今年8月起實施，但去年3月被踢爆課審分組委員聘任比例與規定不符，導致之前審過的課綱無效，一切必須重來，因此延後到明年8月上路。

而去年審議高中國文課綱時，9月起卡到文言文比例爭議，12月24日通過，今年1月25日公告，卻要出版社6月將教科書送審，短短4個月時間，出版社擔心趕不上，之前準備付諸流水，「是要我們申請國賠嗎」？

教育部課審大會審議高中國文課綱時，原通過文言文比例45％至55％，但因民進黨不滿意，迫使課審大會重新調整，最後調到35％至45％，民進黨才鬆手，前後花了4個月時間，對出版社後續編書造成很大影響。

12年國教國語文領域研修小組成員、台師大國文系教授鍾宗憲就說，目前有兩種解套方式，一是將12年國教課綱延後1年至109年8月實施，讓出版設有更充裕時間編好教科書；如12年國教課綱維持明年8月上路，但國教院審定教科書時更有彈性，不但要隨到隨審，還要縮短審查時間，才能達成目標。

造成教科書送審時間遭壓縮的責任不在出版社，而是在教育部因故拖延及政治力介入。原因清楚了，就不該讓出版社承擔苦果，而是教育部要想出解決辦法，才能進一步穩住12年國教的推動。

(中國時報)