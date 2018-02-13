東南亞生補陸生缺 校長存疑

2018年02月13日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部近日公布，106年大專校院境外學生11萬7970人，比105年增加1095人，主要是新南向境外生大增5681人，加上日本學生增845人、蒙古增562人、南韓增149人及美國增113人，適時填補陸生減少的6677人空缺。不過有大學校長持懷疑態度，另有校長表示「人數不是重點，要看能不能收到學費。」

教育部表示，106年境外學位生5萬5916人，續創歷年新高，占境外生總數的47.4%，比105年增加4175人；境外非學位生6萬2054人、占52.6%，比105年減少3080人。

以學生類型來看，大陸研修生2萬5824人、占21.9%仍居首；僑生2萬5290人次之，主要來自香港、馬來西亞及澳門；附設華語文中心學生2萬3539人再次之，主要來自日本、南韓及美國。與105年比較，大陸研修生大減6824人，附設華語文中心學生及學位生則各增3562人及3376人。

新南向學生3萬7999人，其中東協十國3萬5460人、南亞六國1839人、紐澳兩國亦有700人，占境外學生總數3成2，逐年走高，近2年增加人數尤為明顯；前3大來源國是馬來西亞、越南及印尼，合占新南向學生8成，泰國及印度分居第4及第5。

國立台北大學校長張瑞雄表示，新南向招生是否補了陸生的缺，對私立大學來說，不是看人數，而是要看收得到收不到學費，「陸生大多是自費，東南亞學生若多是獎學金或有補貼，對學校來說可能就沒有收到一樣多的錢。」且新南向招生就算招得到，經營上也有一定難度，語言就是最迫切問題。

銘傳大學境外生超過2000人，在大專校院中是數一數二。該校學術副校長王金龍看此次教育部統計表示，華語生浮動性較大，有的僅寒暑假來；學位生、海青班、交換生是比較有意義的數字，這次境外學位生增加4000多人，而且主要是外籍生而不是僑生，表示應該是扎扎實實招到學生。

也有私立大學校長持懷疑態度，表示此前觀光局也曾將東南亞「移工」視為東南亞「旅客」，教育部的數據必須好好檢視。

(中國時報)