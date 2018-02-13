甄試撞期 87％校系彈性調整

2018年02月13日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

大學甄試衝堂情況大幅緩解！大學招聯會執行祕書戴念華12日表示，經過多次協調後，僅剩下12.75%校系因筆試等因素無法提供彈性措施，其他87%校系皆提供多梯次甄試或讓考生調整時段；「以4月14日為例，原本有600多個校系在當天舉行甄試，現在只剩下因為筆試而不能改時間的40幾個校系。」台大電機、資工雖然因為有筆試而不能改時間，但其他校系已經彈性調整錯開台大。

為解決大學個人申請第二階段甄選日期高度集中問題，大學招聯會日前召開常務委員會議，協調各校提供考生彈性措施，各校回報結果12日公布在大學甄選會網站https://www.caac.ccu.edu.tw/apply107/index.php。

戴念華表示，衝堂情況已大幅緩解。事實上，1834個舉辦第二階段甄試的校系中，有10.9%在簡章中已提供彈性措施；1月24日招聯會召開常委會，又增加55.9%校系提出具體彈性措施及權宜作法，以方便考生。目前只剩下12.75%、234個校系因為筆試等因素，無法更動時間。

甄試日期如超過1天，就會適當分流，例如中原大學甄試日期2天，至少提供4個時段供考生選擇；或是甄試日期2天以上，每天至少提供1個時段供考生選擇，例如大同大學、輔仁大學、長榮大學、長庚大學等。

萬一甄試日期只有1天，也有權宜措施。例如文化大學分上、下午兩場；有的學校「一天多梯次」，例如中國醫藥大學、中山醫學大學、實踐大學、東海大學都有3個以上面試梯次，其中東海永續科學與工程學士學位學程提供20場次；有的校系調整梯次或順序，例如政治大學、中興大學、成功大學、宜蘭大學等。

有些校系雖然沒有提出彈性措施，但儘量協助考生事先調整甄試梯次或順序，例如中興大學法律系開放考生打電話協調面試時段。

另外，為了方便考生比較，招聯會也委請甄選委員會，在現有的校系分則系統結合，另外增加一個「甄試日期彈性措施」查詢選項，以便考生在2月23日收到成績單後，選擇志願時可以清楚比對有無彈性調整措施。

(中國時報)