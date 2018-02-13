大成商工弊案多 教師憂丟飯碗

全教總等團體昨天召開記者會，呼籲教育部解散大成商工董事會，救救學校。（林志成攝）

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中國時報
／台北報導

「救救大成師生，請教育部站出來。」雲林大成商工弊案連連，近3年學生人數少了1000多人，老師擔心若不止血，他們遲早要失業，因此昨召開記者會要求教育部立即解散大成商工董事會，勿讓私校淪為教育孤兒。

全教總理事長張旭政、雲林縣教師產業工會理事長謝中憲及大成商工教師會理事長陳國南等人昨召開記者會說，大成商工董事會失能，造成校務空轉、弊案連連，難道教育部視而不見嗎？

大成商工前校長陳秀娟等人，過去幾年陸續爆發午餐回扣案、偽造文書案及涉嫌淘空校產9000於萬元等事件，但董事會卻沒有作為，造成學校招生狀況愈來愈差。

張旭政表示，3年前，大成商工還有90班、約4000名學生，現在只剩60多班、2700名學生，短短幾年就少掉1000多個學生，再這樣下去，老師新的一年是否有飯碗可端，充滿變數。

謝中憲說，大成商工自從發生午餐回扣案後，學校形象大損，106學年新生大減500人，老師員額因此必須減少，造成許多老師被迫失業。

陳國南指出，過去3年來，大成商工陷入混亂，校長不作為，董事會又不管，教職員每年流失2、30人，他們希望教育部國教署管一管，避免學校繼續沈淪，影響老師工作權及學生受教權。

教育部國教署組長韓春樹回應，涉及弊案的陳秀娟已在105年2月29日請辭校長，現在校長賴信成去年8月25日上任，是經由合法程序產生。國內少子化嚴重，大成商工還有2700名學生，不算少，教育部將組成督導小組監督大成商工校務運作及財務狀況，讓學校健全發展。

對於大成商工教師要求教育部解散學校董事會，韓春樹說，目前能否解散大成商工董事會，還要再觀察。

(中國時報)

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