公主牌奏效 北韓外交戰奪金

北韓領袖金正恩的胞妹金與正（左二）11日與南韓總統文在寅（左三）觀看北韓三池淵樂團演出，相互交談。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩胞妹金與正以及同行的北韓高階官員，11日晚間10時半左右結束平昌冬奧3天行程，搭專機返回平壤。儘管參賽的北韓隊伍並無雄厚奪牌實力，但金與正的表現已在外交競賽場合上，為北韓奪下了一面難得的金牌。

代表團、選手吸眼球

平昌冬奧，外界多把焦點放在北韓高官代表團與「美女兵團」啦啦隊上，金與正尤其受到矚目。她是金氏王朝訪南韓第一人，這位北韓公主除了出席冬奧開幕式，還與南韓總統文在寅於青瓦台會面，向文轉交了金正恩的親筆信，並代其兄邀請文在寅訪問北韓。

首爾高麗大學教授金聖翰認為，北韓可說已在平昌冬奧拿到一面金牌，北韓的代表與選手幾乎吸引了外界所有目光，金與正更在南韓民眾眼前展現她優雅的微笑與強勢地位，一度讓北韓看起來像個十分正常的國家。

然而，這些熱鬧繽紛的景象，能否為朝鮮半島乃至東北亞情勢帶來持久、正面的改變，又是另一回事。金正恩遞出橄欖枝的同時，仍是緊抓著核武器和洲際飛彈的獨裁者。

美朝堅持各唱各的調

當然，北韓最恐懼的不是南韓，而是美國。本屆冬奧北韓主動出擊，南韓樂得配合演出，更希望促成美朝接觸，進而推動朝鮮半島非核化會談。然而，美朝都不願做出任何讓步。北韓拒絕討論放棄核武問題，堅稱它需要核武嚇阻美國入侵。美國則要求平壤必須先放棄核武，以此為舉行會談的先決條件。

在冬奧開幕期間極力避免與北韓接觸的美國副總統彭斯，11日於返國途中表示，美方已準備就核武問題與北韓舉行會談，但在北韓向非核化邁出有意義的一步之前，不會停止對平壤施壓。

北韓的策略是：拉攏首爾的自由派，讓華府成為局外人。南北韓直接接洽愈頻繁，美國就愈難發號施令。北韓若能創造和解的氛圍或啟動與南韓謹慎交往，美國總統川普揚言動員全球對平壤施加「最大壓力」的策略，恐怕將很難落實。

(中國時報)

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