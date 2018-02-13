新聞透視－7年級金家兄妹 玩弄7旬川普

2018年02月13日 04:10 中國時報 王嘉源

北韓領導人金正恩的胞妹金與正此次訪韓，掀起了一股「公主旋風」，讓不久前還甚囂塵上的美朝核戰風險頓時被拋諸腦後。外界在讚嘆金與正之餘，也不禁對金正恩玩弄和戰兩手策略之靈活另眼看待，兄妹倆的年齡加起來都還沒有美國總統川普大，但「英雄出少年」，今後川普恐怕不敢再小覷「金氏兄妹政權」。

現年34歲的金正恩2011年掌權後，為了鞏固權力，剷除異己不分親疏，同父異母兄長金正男據信遭他派人毒殺；姑丈張成澤原是輔佐他的「二把手」，也因其影響力不斷擴張，據稱遭金正恩以叛國、貪汙等罪名處以「犬決」。

30歲的金與正不同，她與金正恩同為已故領導人金正日第4任妻子高容姬所生，是金氏王朝「白頭山血統」第3代。1996年至2001年，兄妹兩人化名前往瑞士伯恩的國際學校學習英語、德語及法語。專家稱，旅居海外的經歷以及早年喪母的不幸，澆灌他們的兄妹情誼，也使得金正恩在心理上對妹妹有種特殊依賴。

金正恩還有個36歲親哥哥金正哲，也曾一起留學瑞士，據信金正恩擔心賦予他職務，可能發生「第二個張成澤」事件，能依靠的唯一血脈是金與正。在外界眼中，金與正原本只是「神祕妹妹」，但最近5年崛起的速度讓人吃驚。去年10月，金與正成為勞動黨中央政治局最年輕的候補委員，正式進入決策高層。

金與正這次奉兄長之命訪韓，不負所託，靠著「微笑外交」，成功營造金氏政權溫和柔軟的一面，這也讓美國總統川普不得不重新評估這個「兄妹政權」。過去種種傳言讓金正恩看來任性、喜怒無常且殺人不眨眼，但這幾天外界卻被北韓的冬奧外交耍得團團轉，或許正如首爾國民大學北韓專家藍洛夫形容的，金正恩同時也「聰明、務實、有決斷力」。

(中國時報)