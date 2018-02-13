台獨創10年新低 挺統攀新高

2018年02月13日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

歷年統獨立場消長

農曆春節前夕，《遠見雜誌》發表最新「2018台灣民心動向大調查」，在蔡英文總統執政即將屆滿650天前夕，「贊成台灣獨立」的比率創下調查以來的10年新低，而「贊成與大陸統一」的比率攀上10年新高。此外，有將近一半、高達47.5％的受訪者贊成「九二共識」。

民意偏藍制衡綠政府

過去10年，「遠見研究調查」每年追蹤調查國人統獨立場變化。若與去年蔡總統當選近一年的《遠見》調查（2017年3月）相比，今年約21.1％「贊成台灣獨立」，少於去年23.4％，而「贊成與大陸統一」則大幅攀升至14.8％，比去年的9.3％多出5.5個百分點。

為何這種「台獨新低點」、「統派新高點」的民意，會發生在民進黨二次執政即將屆滿2周年的此刻？

《遠見》引述一位現任民進黨幹部表示，「這是民眾的自我調整機制，在統獨光譜上，每逢綠色執政就會偏藍、偏統一些；反之，則會偏綠、偏獨一些，民眾試圖以此達到『政治中立』的效果」，這種現象過去也曾出現。

兩岸關係是小英罩門

此外，本次民調也顯示，蔡英文團隊執政的最大罩門之一，就是「兩岸關係」。

本次民調問及「對蔡英文總統在處理兩岸關係的能力（兼顧台灣利益和兩岸和平發展），有沒有信心？」結果有高達65％的民眾沒有信心，與去年3月調查相比，沒信心程度多出16.5個百分點；另有26.4％民眾表示有信心，但比去年少了約12個百分點。

而蔡總統遲遲不肯承認的「九二共識」，究竟還有多少台灣人放在心上？調查發現，仍有47.5％的台灣民眾贊成「九二共識」是兩岸關係的基礎，可兼顧台灣利益和兩岸和平發展。而有三分之一（約33.2％）的人不贊成；「不知／未答」者則近20％。

65％對兩岸政策沒信心

曾任陸委會副主委的林祖嘉指出，「贊成『九二共識』的人將近一半，已超過泛藍的支持者（27.7％），表示九二共識已超越政治立場的認同，是促成兩岸交流的務實手段！」

「2018遠見民心動態大調查」以居住在台灣20縣市、18歲以上民眾為調查對象，調查時間從1月24日至1月28日，以「電腦輔助電話訪問」方式，採等比例分層隨機抽樣。樣本規模1012人，在95％信賴度估計下，最大抽樣誤差為正負3.07％。

(中國時報)