53％年輕世代有意赴陸發展

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中國時報
／綜合報導

近年來，大陸不斷公布鼓勵台灣民眾赴陸就業、創業的利多政策，吸引不少台灣民眾。據《遠見》這份民調，50歲以下世代積極西進，18至29歲族群對赴陸發展最踴躍，全體有5成3有意願，比去年成長10.5個百分點。雖然蔡政府力推新南向政策，但是願意赴新南向國家工作的年輕人明顯變少。

雖然兩岸關係陷入冷對抗，但是「赴大陸發展」的意願卻在國人、尤其是年輕世代持續升溫。

在問到「如果有機會，會希望去哪些地區發展，包括投資、工作，或是求學？」發現有36.6％的民眾想去大陸，與去年3月的調查相比（30.3％），多出了6.3個百分點。

若以年齡分析，50歲以下世代，赴大陸發展意願均比去年提升不少。其中以18至29歲族群對赴陸發展最踴躍，全體有5成3有意願，比去年成長10.5個百分點，而30至39歲族群為42.6％、40至49歲則為44.5％，分別比去年成長5.3個百分點與10.2個百分點。

政大經濟系教授林祖嘉直言，「兩岸關係不好，年輕人還是最青睞大陸，顯示他們不怕風險，怕的是沒機會！」

林祖嘉觀察，大陸被列為赴外發展首選的主因為「經濟實力」，「講白了，就是市場前景與兩岸薪資的差距，且近年大陸也對年輕族群提出許多利多政策，加大人才磁吸作用。」例如大陸去年開放，高中畢業學測成績只要有均標（前50％）就可赴大陸申請大學，不像往年必須達到前標（前25％）。

此次民調也發現，蔡政府力倡「新南向」政策，與去年調查相比，吸引力下降。

其中，越南雖是南向國家中最被青睞，但國人去越南發展的意願，仍由去年的18.5％，跌至今年的13.8％；而印尼的跌幅最高，達6個百分點，從13.8％掉到7.8％。

(中國時報)

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