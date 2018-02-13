陸客赴台團簽 傳下月喊卡

圖為在台觀光的大陸旅行團。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

陸客來台連續2年負成長，估計已讓台灣損失超過670億新台幣外匯收入。據旅遊業和大陸組團社近日傳出的消息，估計今年陸客來台將較2017年再減約80萬人次，全年來台人次將跌到180至200萬人次之間。

台北市林姓旅遊業者表示，若今年陸客來台較去年減少80萬人次，全年就減少約380億元旅遊外匯收入。也就是說，蔡政府上台至今年底，因陸客減少造成的旅遊外匯損失，估計將逾1000億元。台灣今年還會有旅行社、旅館、餐廳因經營不下去而關門。

台北市旅遊業傳出消息，3月赴台旅遊團簽全部都停止，4到9月配額受限，每家大陸赴台遊組團社配額限制約1000人左右。也就是說，以現在的311家組團社估算，4到9月總共只有31萬1000人的團客名額。且因選舉影響，10到12月也將停止赴台旅遊，但這些都是團簽部分，換言之將不再批團隊名單（大通證團隊簽證），自由行則不限制。

另一消息來源指出，目前已知開過會的省份：北京、天津、重慶、黑龍江、吉林、山東、河南、河北、陝西、甘肅、四川、廣東、上海、浙江、福建、安徽、江蘇，都按2017年減少50％到60％。至於10到12月台灣選舉期間，確有聽說停辦出團，但多家業者說法不一。有的說有此消息，也有說「完全不屬實」。

旅遊業表示，就算這段時間陸客團無法來台，但可來台自由行的47個城市，組團社會替部分旅客辦自由行簽證來台，這些人依然可在來到台灣後「再組團」，但仍會占用原有的自由行名額，預估今年來台陸客總量將較去年減少約80萬人次。估計今年來台陸客總數約180到200萬人次。

(中國時報)

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