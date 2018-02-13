台股萬點封關 紅盤看美股

2018年02月13日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

近5年台股封關表現一覽表

雖然近日受到國際股市震盪影響，台股昨仍以收紅封關，終場收在10421.09點，上漲49.34點，是台股繼1990年後，史上第2次出現萬點封關行情；雞年全年加權指數上漲973.14點，漲幅10.3％，在股市多頭推升下，市值大增3.37兆元，若以證交所統計台股最新開戶人數999.16萬人計算，平均每位股民在雞年資產增加33.7萬元。

適度宣洩 有助後市

台股封關收紅，過程有些驚險，昨盤中維持高檔震盪，一度大漲逾百點，尾盤出現不願抱股過年的賣壓、漲幅收斂，終場上漲49.34點，成交量1065.94億元；不過，投資人最關心的還是狗年新春是否開出紅盤？華南投顧董事長儲祥生表示，這完全要看美股臉色，只要美股接下來1周不要大幅重挫、震盪幅度縮小，台股新春開紅盤的機率就大幅增加。

摩根投信執行董事葉鴻儒表示，即使封關前遇到全球股市大回檔，仍無損雞年台股的亮眼表現，葉鴻儒認為，全球股市適度宣洩高檔壓力，反而有助於台股後市健康發展。

萬點行情 將成常態

雞年是台股史上第2次萬點農曆年封關紀錄，葉鴻儒認為，這次萬點封關與台股1990年以11947.01點封關不能同日而語，除了台股結構大幅改變外，如今台股國際法人的參與程度高、企業具實質獲利表現，狗年台股萬點行情將成為新常態。

葉鴻儒進一步表示，第1季是電子股淡季，3月台股企業將陸續公布去年第4季年報，接下來股市將回歸財務基本面，幸好市場預期整體台股去年第4季業績可期，有實質業績、展望能見度高、市占率提升之個股，將成為農曆年後的盤面焦點。

傳產股 短線可留意

至於狗年紅盤日可留意的族群，葉鴻儒認為，能受惠春節內需消費的傳產類股，包括餐飲、飯店、網購、通路、遊樂園等，有機會成為短線資金焦點。

(中國時報)