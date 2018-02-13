匯市連假效應 央行嚴陣以待

2018年02月13日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台股雞年封關亮麗收漲，匯市同步上演慶賀行情，股匯雙漲！新台幣昨日盤中一度升值超過1角，不過隨著美元賣壓弱化，終場升值縮減至0.7分，以29.4元對1美元作收，明日匯市封關前夕仍多空難料，央行嚴陣以待。

在美股暴起暴跌牽動下，新台幣上周大洗三溫暖，不過農曆年前，出口商大舉匯回資金要發年終獎金，抵銷外資匯出壓力，這讓新台幣「該貶沒貶」，原本預期會跌破29.5元，卻沒貶破，反而讓本周瀰漫山雨欲來之勢。

匯銀主管表示，國際美元指數重返90，主要亞幣紛紛轉弱，眼前最大變數就是台股封關，根據經驗，外資會先結清部位，避免連假期間國際變數加劇風險，一旦匯出，勢必主導今明兩日新台幣走勢，不得等閒視之。

匯銀主管表示，美股上周歷經重挫千點的震盪後，雖然暫時止穩，但沒人知道會不會又來個「大怒神」，這讓春節6天連假成為難以預料的最大變數，因美股不管大漲還是大跌，年後開紅盤時，股匯都將全數反應。

交易室主管表示，2月以來除進口商積極買進美元，以電子業為大宗的出口商手握滿滿美元，也持續匯回，兩股力道讓新台幣欲弱不易，但如今「賣得差不多了」，接下來這股抵抗力道不在，將難擋外資攻勢。

交易室主管說，就昨天盤勢，美元賣壓已不像上周這麼強，導致升幅少得可憐，由於新台幣近月升幅已讓出口商哇哇叫，央行很有可能在封關時「開個好價錢」，除為出口商送上年節大禮，也為年後留些干預空間。

(中國時報)