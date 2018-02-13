長榮海運好旺 12艘新貨櫃輪入列

長榮海運董事長張正鏞（左）與正榮汽船社長檜垣幸人代表簽約，將承租12艘1.1萬 TEU級全貨櫃輪，預計2020年第3季至2021年第4季陸續竣工起租。（長榮海運提供）

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中國時報
／台北報導

長榮海運租購並進，昨日與日本船東正榮汽船株式會社簽訂合約，承租12艘1.1萬TEU級全貨櫃輪，由長榮海運董事長張正鏞與正榮汽船社長檜垣幸人代表簽署，除看好景氣復甦，也展現卡位未來3到5年商機的企圖心。

長榮海運子公司青標海運公司及長榮香港有限公司今年1月12日董事會決議，因應未來營運需求，由2家公司各承租6艘，預計於2020年第3季至2021年第4季陸續竣工起租。

根據雙方合約，這款新式貨櫃輪的全長約為333.9公尺，船寬為48.4公尺，載重噸達12.7萬公噸，可裝載11,850個20呎標準貨櫃，設計船速為23節，滿載吃水為15.5公尺。

船身設計方面，採用住艙與機艙分離的雙島型設計，避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，並可增加貨物裝載空間。甲板載貨區採用混裝式設計，裝載更有彈性，並有助於增加艙蓋及甲板的載重能力。

由於此批新船船身較歐、亞主要航線之超大型船舶短，長榮表示，可提升進出港口及靠泊碼頭作業的靈活度，還可通行巴拿馬運河，使航線投入的選擇更有彈性。

長榮海現有營運船隊約200艘貨櫃輪，總運能逾110萬TEU。在此之前，長榮已與韓國三星重工簽約，訂造8艘1.1萬TEU全貨櫃輪，亦即這波共有20艘新船將入列，運能達22萬TEU，占整體運能比重超過2成，因而動見觀瞻。

長榮海運指出，為提升服務品質及營運競爭力，持續進行船隊汰舊換新計畫。隨著這些新船交付，長榮也將同步歸還租約到期的老舊租船，以優化船隊結構，提升營運競爭力。

長榮海運向來出手精準，尤其海運三大聯盟去年重整，各聯盟中將就各家公司的船舶做有效的運用，除先行卡位，也有穩定市場供需的作用。長榮此舉更透露，未來在航線拓展上將更具主導地位，企圖心不言可喻。

(中國時報)

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