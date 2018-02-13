慘！無法證明集資 中30億頭彩 課稅10億

友善列印
中國時報
／台北報導

集資買彩券，切記確保集資證據效力，否則恐將繳交高額贈與稅。據瞭解，台中市霧峰區「金錢櫃彩券行」開出史上最高額頭彩獎金，一注獨得30.03億元，是由4名在民營企業任職上班族集資所中，但因未能提供有力集資證明，須繳交1.58億贈與稅，總計繳交稅款近8億元。

2015年威力彩在連槓29期後，於霧峰「金錢櫃彩券行」開出史上最高額頭彩獎金，一注獨得30.03億元，是4名在民營企業任職的上班族集資300元所中，雖然他們捐款2.9億，傳因無法提出集資證明遭課1.58億贈與稅。甚至傳出連補帶罰，他們繳交稅金總額近10億。

依規定，集資必須先報備，原本須經法院公證，但為了便民，現在則要求以傳真或是郵寄方向國稅局報備，但國稅局官員不諱言，目前印象中沒什麼人提前報備。至於報備方式，可在開獎前影印彩券，空白處寫上集資者個資寄出或傳真。

對於是否真有因此被追繳贈與稅，國稅局不願證明，但強調若中獎後，民眾能以LINE舉證大家線上登記集資，可據此向國稅局說明，只是如是簽在紙上，無法證明集資時間，恐有爭議，還須其他證明佐證。財政部官員指出，基本上，只要非二等親，大多不會主動追查。被查到，也會盡量以客觀事實認定。

對於政府要求集資買彩券須事前報備，民眾怨聲載道，上班族高小姐說，誰會想到一定會重大獎，根本不會想多此一舉、事先報備。另固定與同事集資買彩券的黃先生說，「我們都會將集資購買的彩券拍照下來，LINE給集資團員，一方面可當集資證據免繳贈與稅，另也可避免有人私吞。」

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲在臉書上指出，國稅局的課稅方式恐違反《納稅人權益保護法》，徵納雙方資訊不對稱，爭議點很多也很深。

(中國時報)

長榮海運好旺 12艘新貨櫃輪入列 捷運帶動房市 台中綠線周邊 交易…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。