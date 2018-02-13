慘！無法證明集資 中30億頭彩 課稅10億

2018年02月13日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

集資買彩券，切記確保集資證據效力，否則恐將繳交高額贈與稅。據瞭解，台中市霧峰區「金錢櫃彩券行」開出史上最高額頭彩獎金，一注獨得30.03億元，是由4名在民營企業任職上班族集資所中，但因未能提供有力集資證明，須繳交1.58億贈與稅，總計繳交稅款近8億元。

2015年威力彩在連槓29期後，於霧峰「金錢櫃彩券行」開出史上最高額頭彩獎金，一注獨得30.03億元，是4名在民營企業任職的上班族集資300元所中，雖然他們捐款2.9億，傳因無法提出集資證明遭課1.58億贈與稅。甚至傳出連補帶罰，他們繳交稅金總額近10億。

依規定，集資必須先報備，原本須經法院公證，但為了便民，現在則要求以傳真或是郵寄方向國稅局報備，但國稅局官員不諱言，目前印象中沒什麼人提前報備。至於報備方式，可在開獎前影印彩券，空白處寫上集資者個資寄出或傳真。

對於是否真有因此被追繳贈與稅，國稅局不願證明，但強調若中獎後，民眾能以LINE舉證大家線上登記集資，可據此向國稅局說明，只是如是簽在紙上，無法證明集資時間，恐有爭議，還須其他證明佐證。財政部官員指出，基本上，只要非二等親，大多不會主動追查。被查到，也會盡量以客觀事實認定。

對於政府要求集資買彩券須事前報備，民眾怨聲載道，上班族高小姐說，誰會想到一定會重大獎，根本不會想多此一舉、事先報備。另固定與同事集資買彩券的黃先生說，「我們都會將集資購買的彩券拍照下來，LINE給集資團員，一方面可當集資證據免繳贈與稅，另也可避免有人私吞。」

台北商業大學財政稅務系副教授黃士洲在臉書上指出，國稅局的課稅方式恐違反《納稅人權益保護法》，徵納雙方資訊不對稱，爭議點很多也很深。

(中國時報)