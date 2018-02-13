捷運帶動房市 台中綠線周邊 交易增12％

台中捷運綠線預計2018年底試營運，已為周邊房市帶來利多。（曾麗芳攝）

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中國時報
／台北報導

近期台中捷運進行全線測試，預計於今年底試營運，台中將正式成為捷運城市。據實價登錄資料，台中捷運綠線沿線各站周邊房市近2年的價量變化數據顯示，全線2017年平均交易量較2016年增幅達12％，半數以上車站成交價呈現上漲，其中G7站成交量年增79％、價格上漲9.5％，均居各站之冠，G13站則量增42％、價漲8.6％，排名第2。

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘表示，捷運綠線主要走文心路，可連結到高鐵，以及台灣大道、北屯路、中清路、崇德路等台中重要路口，途經五期及七期重劃區、市政府、逢甲商圈等精華地段，未來交通更便捷，且站點周邊生活機能發展潛力佳。在捷運試車、試營運的消息陸續釋出下，讓民眾「看得到、也吃得到」，因此增加不少民眾的購屋意願，也吸引熟悉台北捷運的北部民眾，勇於南下投資捷運沿線房產，拉升不少交易量。

對於半數以上捷運車站周邊價格均呈漲幅，台慶不動產台中水湳經貿加盟店林威志店東解釋，受到少子化影響，住戶組成大多為小家庭，區域建商看準市場需求，主推總價低、單價較高的中小坪數物件，因此，些微推升實價登錄平均成交單價。

有巢氏房屋台中科博民權加盟店東吳進發也指出，G7成交熱絡主因鄰近的水湳經貿生態園區，近期已開始動工，不僅增加就業機會，新興生活機能發展可望成為台中都會區的新地標，園區周邊舊宅短期可翻新、長期有機會都更，具未來性與遠景，去年吸引許多人搶購老屋物件。

信義房屋文心中清店長邱冠達表示，G7周邊不動產成交量與成交價都成長，主因之前有3個建案交屋，新社區每坪站穩30萬以上所致，若就中古大樓成交主力分析，成交量也有逾1成漲幅，價格微升，主因這裡為舊市區與新重劃區交界，加上水湳經貿園區及捷運等利基加持，前景看俏。

(中國時報)

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