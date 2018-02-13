散布兒童色情片 2台人落網

2018年02月13日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

為防制兒童色情影片擴散，美國聯邦調查局FBI啟動監控全球百大流量散布兒童色情影像犯嫌行動（又名百夫長強化專案），高雄市婦幼警察隊與刑事局國際刑警科共同偵辦，逮捕名列第30的何姓男子及第33名的溫姓男子，查扣不堪入目的色情影片檔高達20TB，訊後已依兒童及少年性剝削防制條例移送法辦。

排名30 辯稱好奇

警方指出，美國聯邦調查局針對散布兒少色情影片全球前100大IP流量蒐證巡查，並將蒐證結果通報刑事局國際科繼續追查。警方根據散布的IP循線查出家住新北的2名男子涉有重嫌。

警方調查，名列散布流量第30名的37歲已婚何姓男子住板橋，現從事人力資源工作，第33名的30歲溫姓男子住新莊，是電子廠作業員。何男到案後供稱下載影片是出於好奇，而溫男則表示自己只是純觀看，否認不法等。

員警前往嫌犯住處時，當時電腦還開機中，共查扣6個行動硬碟，儲存量約有20TB，初估兒童色情影片數量多達2500部，而嫌犯的電腦都安裝p2p檔案分享程式，儲存大量兒童色情影片，內容都是孩童遭性虐影片，不堪入目。

性虐幼童 情節變態

初步檢視，內容都是白人或東南亞籍成年人與兒童，或少男少女性交，甚至有成年男子性侵嬰兒，相當變態。

警方指出，犯嫌溫男、何男都是上班族，家人並不清楚2人涉及散布兒童色情影片，2人也都無前科；警方共查扣桌上型電腦主機2台、筆電1台，行動硬碟6個，總儲存量約20TB，兒少色情影片檔高達2500部，訊後依兒童及少年性剝削防制條例移送新北地檢署。

警方表示，據美國聯邦調查局研究，兒少色情影片常會導致戀童傾向者性侵猥褻兒少，影片散布對兒少安全構成嚴重威脅，已移除p2p網路上所流傳兒童色情影片，並擴大追查影片來源。

(中國時報)