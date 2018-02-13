赴陸學新招 絕命毒師返台授徒

曾是清大博士製毒師傅徒弟的男子李雲龍，6年前協助製毒被判刑，假釋出獄另起爐灶，為規避查緝，還收購二手娃娃車，用來運送製毒器具、原料。（胡欣男翻攝）

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中國時報
／台北報導
刑事局前天攻堅製毒工廠，出動除暴特勤隊破門。（胡欣男翻攝）

6年前曾涉入「清大博士製毒案」的男子李雲龍，起初只是博士製毒師身旁學徒，出獄後自立門戶，去年赴大陸學習K他命提煉技術；返台後，升級成師傅，在桃園、新竹偏僻地區租屋，指導學徒製造K他命與安毒，更用娃娃車掩護，載運器具、原料，狡猾程度，猶如美國影集《絕命毒師》翻版。刑事局12日依毒品等罪嫌將李等人送辦。

50歲李雲龍，6年前協助有清大化工博士學歷的生技公司負責人吳仁達製毒，吳憑化工專長，上網自學，跳脫傳統感冒藥提煉麻黃素方式，改以向大陸進口四氟苯基丙酮等原料製造安非他命。當時李僅是協助租屋並在旁學習製造的學徒，被判刑5年。

李假釋出獄後，重操舊業，發現安非他命使用人口下降，多用來混用新興毒品咖啡包，K他命成為市場新寵，除握有師傅吳仁達當初傳授的安毒技巧，去年跨海到大陸廣東向K他命老師傅拜師學藝，月前返台，接下毒梟金主訂單，聯繫26歲劉博昇組成製毒團隊。

刑事局接獲基隆關與保三總隊情資，發現有安毒、K他命原料自大陸進口，研判毒梟想在農曆年前大撈一筆橫財，上月開始密集跟監埋伏，掌握劉博昇為製毒現場「總指揮」，安排戴、王、彭姓男子等人製毒；李雲龍則是顧問角色，隱身幕後指導。

警方前天分至新竹湖口、桃園龍潭、觀音與蘆竹等處搜索外觀為倉庫或三合院的製毒工廠，起獲大批製毒工具、原料、成品及半成品，光是K他命原料苯甲酸乙酯就有1公噸；總計原料可製成安毒95公斤，K他命78公斤，黑市價均逾1億元，所幸及時被查獲。

警方發現，李嫌僅與劉單線聯繫，其餘製毒師都不知幕後有這號精通安毒、K他命的老師傅；為規避查緝，他們甚至買下中古娃娃車，用來運送製毒器具與原料，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)

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