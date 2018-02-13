國民法官參審 立法後再模擬2年

2018年02月13日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司改總結會議結束半年，司法院長許宗力與法務部長邱太三12日共同宣導執行成效，許強調，外界關注的國民法官制，司法院長許宗力表示，制度正式上路實施前，至少會預留2年時間，繼續透過模擬法庭找出問題並檢討。但司改會開記者會狠打臉，痛批司法院執意推動國民法官參審制是「剛愎己見」。

此外，對監委陳師孟揚言專打「用司法追殺綠營、縱放藍營的法官」司法院長許宗力意有所指表示，司法院尊重監察權依憲法行使，但監察權如涉及審判核心事項，就有秋後算帳之嫌。他強調，監察權如對法官提出彈劾案，依法就要由司法院職務法庭透過判決，來釐清監察權的行使，才能維護審判獨立。

對於外界關心的國民法官參審，許宗力表示，該草案未來經立法院立法通過後，會加註「日出條款」，至少預留2年時間，在各地法院模擬法庭中，找出操作上的問題並克服，另也會定準則，供職業法官與國民法官在研議案件時共同遵守。

對此，司改會則炮火猛烈回擊，批評司法院毫無根據、剛愎己見，執意推動類似日本裁判員的國民法官參審制，拒絕同時試行參審制、陪審制，並蒐集台灣實證經驗與數據後，再制定人民參與審判的政策。

司改會執行長陳雨凡律師解釋，對司法院撂下重話是因當初國是會議決議，希望司法院對於參審制與陪審制一併考量，2案一起試行並實地模擬後，再選擇適合的方案，進行修正後制定草案送交國會立法，但司法院卻聽不進去，執意要推國民法官制，這種未考量台灣民眾的需求，照抄日本參審制的做法，令人感到遺憾。

(中國時報)