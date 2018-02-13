國民法官參審 立法後再模擬2年

友善列印
中國時報
／台北報導

司改總結會議結束半年，司法院長許宗力與法務部長邱太三12日共同宣導執行成效，許強調，外界關注的國民法官制，司法院長許宗力表示，制度正式上路實施前，至少會預留2年時間，繼續透過模擬法庭找出問題並檢討。但司改會開記者會狠打臉，痛批司法院執意推動國民法官參審制是「剛愎己見」。

此外，對監委陳師孟揚言專打「用司法追殺綠營、縱放藍營的法官」司法院長許宗力意有所指表示，司法院尊重監察權依憲法行使，但監察權如涉及審判核心事項，就有秋後算帳之嫌。他強調，監察權如對法官提出彈劾案，依法就要由司法院職務法庭透過判決，來釐清監察權的行使，才能維護審判獨立。

對於外界關心的國民法官參審，許宗力表示，該草案未來經立法院立法通過後，會加註「日出條款」，至少預留2年時間，在各地法院模擬法庭中，找出操作上的問題並克服，另也會定準則，供職業法官與國民法官在研議案件時共同遵守。

對此，司改會則炮火猛烈回擊，批評司法院毫無根據、剛愎己見，執意推動類似日本裁判員的國民法官參審制，拒絕同時試行參審制、陪審制，並蒐集台灣實證經驗與數據後，再制定人民參與審判的政策。

司改會執行長陳雨凡律師解釋，對司法院撂下重話是因當初國是會議決議，希望司法院對於參審制與陪審制一併考量，2案一起試行並實地模擬後，再選擇適合的方案，進行修正後制定草案送交國會立法，但司法院卻聽不進去，執意要推國民法官制，這種未考量台灣民眾的需求，照抄日本參審制的做法，令人感到遺憾。

(中國時報)

赴陸學新招 絕命毒師返台授徒 涉竊密跳槽 南亞科爆2內鬼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。