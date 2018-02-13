涉竊密跳槽 南亞科爆2內鬼

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中國時報
／新北報導

南亞科技20奈米晶圓製程替公司帶來巨大收益，檢調查出，南亞科前楊姓專案經理、劉姓資深工程師，涉嫌竊取南亞科20奈米動態隨機存取記憶體（DRAM）產品製造技術後，先後於去年2月、3月帶槍投靠大陸企業，新北地檢署指揮調查局趁楊、劉返台過年，12日將2人帶回調查，全案朝違反營業祕密法偵辦。

南亞科表示，將全力配合檢調進行後續偵查程序，亦將持續調查及追訴任何不法情事，確保南亞科研發團隊及與合作夥伴的研發成果，以維公平競爭秩序。

南亞科去年第三季提前量產20奈米DRAM，不僅良率表現優於預期，加上20奈米製程投產的8Gb DDR4，可應用於伺服器平台，對南亞科獲利有明顯挹注，大陸的科技公司也亟於取得此項技術。

為防止製造技術外流，南亞科嚴密監控離職員工所歸還的公發電腦，發現去年2月離職的前行動產品工程部楊姓專案經理、3月離職的產品測試服務處測試工程部劉姓資深工程師，疑似竊取20奈米DRAM產品的製造方法、技術、製程後，先後帶槍投靠大陸科技公司，南亞科認為事有蹊蹺，向檢調報案。

檢調發現，楊、劉2人在南亞科部門、離職時間均不同；但巧合地在大陸同一科技公司工作，但分屬不同部門，研判2人並非共謀竊取機密，應屬獨立個案。

檢調查出，楊男與劉男分別在11、12日兩天搭機返台過年，認有必要釐清，昨發動搜索並以被告身分將楊、劉2人約談到案，漏夜偵辦中。

(中國時報)

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