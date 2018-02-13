黑鷹墜海一周 最快明打撈

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中國時報
／綜合報導

空勤總隊黑鷹直升機失事屆滿一周，內政部長葉俊榮昨提及黑鷹弟兄數度哽咽說不出話，葉表示，損失3位弟兄是心中的痛；空勤總隊長董劍城則說，已在進行緊急採購，希望14日正式打撈，不過，國內雖具有打撈能力、但不保證可以打撈得起來。

據了解，10日已經完成失事黑鷹的黑盒子發報訊號定位，但因為打撈廠商難尋，要找國內還是國外廠商遲遲無法確定。空勤總隊現正辦理緊急採購要進行打撈作業，已完成可行性評估及招標規範訂定，希望盡快進行緊急採購。

董劍城說，依氣象預報，過年期間海象平穩，適合打撈，但這段期間飛機在水下承受壓力、及海流強度都對作業環境會有影響，空勤總隊希望能順利把人、機帶回，進一步研判事故原因。

「應該讓他們的犧牲有代價」台東縣衛生局長辛進祥昨說，台灣本島醫師在內、外、婦、兒、急等5科均出現醫師荒，何況是蘭嶼、綠島的醫療資源。他認為公費醫生在受訓後，可選擇自己去哪個偏鄉服務，偏偏到蘭嶼、綠島服務的意願都很低，政府應在簽約時便予以指定。

他指出，黑鷹執行蘭嶼後送，來回1趟光是油費就要3、40萬元，去年12月進駐以來已執行6趟，若這些錢用來加碼，招募外科醫師，重賞之下必有勇夫，相信還是會有醫師願意到離島服務，希望這次黑鷹事件，能讓中央重視。

「我們需要蘭嶼醫院」，蘭恩基金會11日晚間將原本規畫的春節聯誼活動，轉變為對罹難族人的關懷，並發起連署要求興建蘭嶼醫院，已有50位民眾連署，昨持續進行。

(中國時報)

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