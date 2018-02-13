8人高票落選 深耕4年再戰

國民黨中央委員王致雅（左三）2014年參選議員高票落選，捲土重來再戰年底選舉。（王致雅提供）

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中國時報
／台北報導

「我將再起!」2014年在台北市議員選舉失利，目前浮出檯面有意再戰的至少有8人，大多都是抱持著「從哪裡跌倒、從哪裡站起來」的態度經營深耕選區，從落選後，仍持續服務選民，向民眾展現必勝決心，來勢洶洶也讓現任議員備感壓力。

上次選舉在松山、信義區拿下1萬247票的前議員王正德，高票落選後，沒有撤掉服務處，他說，上次是努力不夠，在前議員楊實秋被國民黨開除後，泛藍選票仍有空間，加上與地方淵源深厚，經評估有機會出線，勤跑基層繼續服務選民，一起拚幸福、盡人事，其他就聽天命。

勤跑基層 衝知名度

資深藝人趙家蓉2014年以政治素人之姿參選南港、內湖議員，以落選頭敗北，趙家蓉說，第一次參選太過倉促，沒時間好好經營，選前很多地方都沒跑到，且新黨在港湖地區有16年沒有民意代表，經多方摸索，大家慢慢知道「新黨回來了」，一步一腳印要讓選民看到她的決心與努力。

2014年以《叫我姊ㄚ》影片打響名號，參選大安、文山的國民黨中央委員王致雅，只差幾百票落選，為了不辜負支持她的選民，從哪裡跌倒，就從哪站起來，再次競選議員，她說，上次是新人衝知名度，這次重新出發以替弱勢發聲和教育為主打政見。

免費諮商 爭取認同

打算再戰2018市議員的還有士林、北投區的獸醫師楊靜宇、政治評論員黃子哲。楊靜宇上次代表新黨參選，不過因為準備期太短，最後以1700多票飲恨，但他自2015年起設立服務處，相信選民都看到他的努力；自港湖轉戰士北的黃子哲，打出「政治職人專業」為人民服務及發聲，他也向選民說，「我準備好了。」

議員陳政忠前助理林婕麗，要爭取國民黨提名參選中山、大同議員，上次是臨時被徵召競選，她坦言，趕鴨子上架，67個里長沒一個認識，敗選後經3年多在地經營，和鄉親博感情爭取認同，即使基本盤綠大於藍，仍有信心可以突破黨派搶下議員席次。

中正、萬華有律師徐立信，在2014年以無黨籍參選議員拿下9057票，他仍靠著提供民眾免費的法律諮詢服務，盼年底選戰可爭取更多選票。

(中國時報)

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