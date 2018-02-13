通靈里長丁科秀 服務很另類

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

通靈里長為您服務！土城廣福里長丁科秀從小因體質殊異，鑽研易經30年，淨宅、收驚、取名通通包，里辦公室成為另類心理諮商室，只要一通電話，丁科秀公事包一拎使命必達，不收紅包連車馬費都婉拒，已連任6屆的丁科秀，期盼發揮所長再為里民服務一回。

里辦公室成諮商室

丁科秀認為通靈是上天賦予的責任，不收取紅包免費服務，秉持正念回饋民眾，他認為「通靈」其實是心理輔導，為此還到台北大學選修心理學，不少民眾只要有疑難雜症就找他，里辦公室化身解憂諮商室，成為最另類的里民服務。

除了通靈才能之外，丁科秀另有一項鮮為人知的專長「修水電」，擁有甲級技術士執照的丁科秀希望將所長回饋鄉里，預計在下個任期完成里內的電器、水源等配置圖，加強災害緊急應變能力，提升里內公共安全。

好友讚為人急公好義

64歲丁科秀表示，當里長幾乎是全天候待命，再晚只要民眾一通電話一定使命必達，家人希望他能好好休息，但自己選擇趁著身體狀況不錯時，再拚一次，就算卸任也會持續為鄉親解惑。

「唯一缺點就是太直腸子！」好友貨饒里長許春騰表示，丁科秀可說是土城區47里的領頭羊，為人急公好義，樂於將經驗傳承給其他人，但直來直往的個性也間接得罪人，期盼他處事能更圓滑，繼續為里民服務。

(中國時報)