春節小禮暖心 陪選民過好年

桃園市議員舒翠玲準備3000份前總統馬英九的春聯，民眾爭相索取。（賴佑維攝）

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中國時報
／竹市報導
縣議員邱靖雅準備了民國黨主席徐欣瑩的天官賜福春聯。（邱立雅攝）
新竹市議員林盈徹製作「方形狗狗春聯」送給市民。（林盈徹提供）

大選前的農曆春節，新竹市各界民代紛紛把握機會送份貼心小禮賀年，家家戶戶必備的春聯成為首選，有年輕議員顛覆傳統，找藝術家設計圖文並茂的春聯，藍營則普遍分送前總統馬英九親筆春聯，但沒想到被不肖人士拿到網路上販賣，還用議員照片宣傳，氣得議員告上警局。

立耳狗 傾聽民意

「發紅包袋或春聯也能很有fu！」民進黨新竹市議員林盈徹，揮別過去幾年送傳統春聯的模式，今年求新求變，製作「方形狗狗春聯」，與在地的年輕設計師合作，設計理念秉持「狗年好運旺旺來」，視覺上選擇立耳狗，表示有朝氣、精神及豎耳認真傾聽的形象。

春聯字體方面，林盈徹選用「福」表示「狗來富」主視覺狗狗項圈上有「旺」字，表示「好運、財運旺旺來」，背景的狗腳印印花表示「好運走進來」，拿到的民眾直呼「好可愛！」

馬提字 竟被盜賣

國民黨這波新年賀禮，不少市議員腦筋動得快，將卸任後人氣翻升的前總統馬英九親筆題字春聯，放在服務處供民眾領取，意外造成轟動，沒兩天就被搶光，竟然還有不肖人士拿到大陸拍賣網站上販售，每張要價1000元人民幣。

國民黨籍市議員顏政德成為苦主，他拿著馬英九春聯拍照上傳臉書，歡迎民眾到服務處領取，沒想到照片被盜用放到網上，標榜「馬英九2018限量春聯」，每張要價1000人民幣，還大言不慚指1000元以下的都是假貨，讓顏氣得告上警局，要揪出盜圖騙網友的黑心商人。

拜早年 吉祥好采

其他議員如黃美慧、吳青山等人，則透過社區或宮廟舉辦的春節公益揮毫活動，將祝福親手寫在春聯上，市議員施乃如準備千餘份春聯及紅包袋，每天清晨趕赴菜市場賀年發送，入夜則參加社區尾牙活動，沒幾天就發個精光，市議員李妍慧則延續春節不送禮的習慣，要以扎實選民服務爭取連任。

(中國時報)

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