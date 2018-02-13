正副議長 角逐蟬聯前哨戰

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳世宗 ／選情分析 ／選情分析

台中市議會藍、綠對決，常讓主持會議的議長林士昌（中），遭到四面包抄。

台中市下屆市議員爭霸戰！海線及大烏龍3個選區將選出13席市議員，問鼎連任藍營有現任議長林士昌、副議長張清照及吳瓊華、李榮鴻、顏莉敏和無黨的尤碧玲；綠營有吳敏濟、楊典忠、王立任及陳世凱等，藍、綠精銳盡出，更是現任議長及副議長角逐蟬聯的前哨戰。

蔡其昌子弟兵出征

2018民進黨力拚「市長過關、議員過半」。第1選區（大甲、大安、外埔）應選3席，民進黨現任吳敏濟角逐連任，立法院副院長蔡其昌也推子弟兵施志昌出征，兩人都勢在必得；迎戰國民黨老將李榮鴻和因案遭停職的林素真、代父出征的楊永昌之子楊啟邦等，各擁不同派系及實力。

台中市第2選區（清水、沙鹿、梧棲）應選5席，民進黨參選連任有楊典忠、王立任2人，平常勤跑基層、票源穩定！國民黨籍的張清照是前市議會議長張清堂的胞弟、顏莉敏是前立委顏清標的女兒，各擁原縣區傳統地方紅、黑派系的力挺，穩操勝算。

無黨籍的尤碧玲與捲土重來的前梧棲區長陳廷秀，因2人都當過梧棲鎮長，票源嚴重重疊，梧棲區又是民主的發源地，民進黨籍的王立任也是梧棲人，不僅是「鎮長之爭」，3人瓜分家鄉梧棲區票源，未來後勢是關鍵。

綠拚「市長過關」

第3選區（大肚、烏日、龍井）應選5席，民進黨有現任陳世凱、劉淑蘭，加上市長林佳龍子弟兵張家銨，黨內協調將提名2席，力守城池；國民黨現任議長林士昌與吳瓊華角逐連任，因案停職的林汝洲及轉換跑道的林國佑等人都將投入市議員選戰，未到最後關頭誰都不敢掉以輕心。

(中國時報)