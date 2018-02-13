老將深耕 嘉市西區新人很拚

2018年02月13日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市西區議員現有13席，議長蕭淑麗轉戰市長選舉，形同空出1席議員，老幹新枝搶進瓜分票源，其餘12名現任議員都尋求連任，資深議員或政二代議員深耕基層，實力雄厚，新人出頭的空間不大，要在夾縫中出線要很拚。

本屆西區議員國民黨籍有蕭淑麗、張秀華、鄭光宏3人。蕭淑麗宣布退黨參選嘉義市長，蕭家班系統考量布局議長，預料會再另推人選，前議長蔡貴絲、故議長蕭登旺之子蕭文億都被點名再選。

蕭家班不缺席 將推人選

民進黨籍有蔡文旭、王美惠、陳幸枝，市黨部擬提名5人，除3名現任議員，另有2個名額，目前有市黨部主委黃大祐、劉厝里許明對表態爭取。

台聯在西區目前沒有議員，台聯嘉義市總召蔡永泉表示，黨中央擬提名張亞齊角逐，拓展西區議員席次。8年級張亞齊是彰化人，她坦言參選議員很拚。

無黨籍有吳上明、廖天隆、蔡榮豐、李忠曆、陳姿妏、莊豐安、蘇澤峰，都將爭取連任，吳上明已表態問鼎議長寶座，另傳，莊豐安也有意角逐議長大位，但政壇人士對議長人選目前尚持保留觀望態度。

吳上明 莊豐安 拚議長大位

其他被點名的新人還有已掛看板的執業律師蘇慶良、新生代吳卷霖。

老將拚連任，新人爭出頭，資深老將長期深耕基層，各有根深柢固的根據地，再者西區當選票數門檻4000票以上，新人要搶攻票源，挑戰成功，實非易事。

不過有政壇人士透露，少數議員恐受快取寶事件的外溢效應影響，情勢不太樂觀，更加勤跑基層深耕，鞏固票源，如此一來，有政黨提名奧援的新人就有機可乘。

(中國時報)