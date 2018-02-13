台東縱谷選情 牽動議長布局

2018年02月13日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

縣議員黃瑞華（左）盛傳將爭取副議長寶座，但他強調是空穴來風，等選上議員拿到門票再說。（黃瑞華提供）

台東縱谷平地議員選舉，將是僅次於台東市選區的激烈戰場，現任副議長陳宏宗、議員黃瑞華都是出身關山鎮，池上鄉代表會副主席林金樺也將出馬競爭議員席次。由於陳宏宗有意角逐議長、地方盛傳黃瑞華有意爭取副議長，讓選舉競爭特別激烈。

席次減少打破平衡

台東縣第4選區的議員選舉範圍包括鹿野鄉、關山鎮、池上鄉及海端鄉，其中鹿野、關山、池上人口數約在8000人上下，關山鎮人口數最多，其次為池上，人數最少的鹿野鄉也有7900多人，每個鄉鎮的選票都極為關鍵。

上屆議員選舉第4選區的議員席次從3席降為2席，讓原本1鄉鎮1議員的平衡被打破，選出2名議員全都是出身關山鎮，池上、鹿野沒有議員喉舌，推出人選地方都殷切期盼，目前鹿野尚未有人表態要參選，池上鄉的林金樺則已經在勤跑基層，為參選加足馬力。

陳宏宗表示，爭取議長仍是他的目標，副議長任內不分地區，都有爭取亮眼的地方建設，關山、池上有推出人選的情況下，鹿野的每張選票就格外重要，任內對鹿野爭取的建設也不少，是爭取選民認同的重要利基。

黃瑞華上屆最高票

黃瑞華是上屆選舉最高票，他強調地方盛傳他要與國民黨台東縣黨部主委吳秀華，要搭配參選副議長是空穴來風，目前要先跨過一關取得議員資格，後續的事情實在言之過早。

無黨籍的林金樺將與民進黨縣長候選人劉櫂豪搭配參選。林金樺表示，參選議員的責任重大，地方勸進聲不斷，首要之務除了要鞏固池上的基本盤，爭取在地認同，另外也要多跑關山及鹿野，讓更多民眾可以知道自己參選的抱負。

(中國時報)