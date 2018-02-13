服務更多人 里長轉戰議員

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北投區溫泉里長許智全認為，士北地區應有更大轉變，盼選上議員帶動地方觀光產業發展。（許智全提供）

年底市議員選戰激烈，北市不少現任里長摩拳擦掌，準備轉戰市議員。北投區溫泉里長許智全、文山區萬興里長詹晉鑒，將參與民進黨內初選，力拚出線；信義區中興里長李茂榮則計畫以無黨籍身分參選，他們深耕地方多年，自認最「接地氣」，盼能前進市議會，服務更多選民。

許智全曾以25歲之齡，當選全台最年輕的里長，服務3屆下來，他認為士林北投區應有更大的改變，這次決定投入議員選戰，目標是帶動地方發展，除了當地最知名的溫泉外，也能開發其他觀光產業，讓士北老舊社區找到新出路。

許智全曾經參與民進黨內初選，可惜民調為「落選頭」，他笑說，多蹲點3年多，已經更加認識在地，他在黨內沒有派系、沒有財團奧援，一切靠自己努力，這次捲土重來更有信心，「希望從溫泉里出發，把榮耀帶回溫泉里。」

已連任6屆里長的李茂榮在信義區扎根已久，他對地方事務相當嫻熟，任內促成里內不少建設發展，像是在信義路、基隆路口增設天橋、行人穿越線，讓長者可以安心通行；他也提出參與式預算，為缺乏活動空間的里民，爭取到區民活動中心，獲得一片讚聲。

藍營背景的李茂榮，這次將以無黨籍身分參選松山信義區議員，他強調，自己為民不為利，未來若進入議會，會著重關心教育議題，會更深入了解市府政策，為年輕父母爭取福利。

年僅36歲的詹晉鑒則是律師出身，上屆一舉打敗任期長達32年的老里長，成為「深藍」文山區內，唯一民進黨籍的里長。他說，里長雖有市政建議權，有時仍力有未逮，希望能挑戰議員，為選民做更多服務，北市議員具法律專業的人較少，盼他的加入能為議會帶來新氣象。

詹晉鑒還說，他最關心校園議題，包括各個學校硬體配置、教室空間運用，上下學交通和治安等問題，都是未來著力重點；另外文山區交通差，推動南環線也是重要政見。

(中國時報)