呂阿添蓋柴燒窯 守護傳統技藝

鶯歌區東湖里長呂阿添，家中有2座柴燒窯，不僅能繼續推廣柴燒之美，也成為鶯歌重要的柴燒基地。（陳俊雄攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

鶯歌早期雖然有上百根窯廠煙囪，目前僅存5根停用多年的古煙囪，至於實際還能運作使用的柴燒窯更是屈指可數，但鶯歌區東湖里長呂阿添家中的2座柴燒窯，不僅能夠繼續推廣柴燒之美，成為鶯歌最重要的柴燒基地。

柴燒窯和瓦斯窯、電窯最大的不同之處，在於柴燒陶瓷作品上，會留下獨特的落灰及火痕，獨一無二且難以預測的變化，吸引許多陶藝愛好者的喜愛。

由於環保意識抬頭，60年代禁止燃燒生煤與禁止採礦法令頒布後，導致北投當地窯廠外移，「大屯燒」、「北投燒」成為絕響；電窯、瓦斯窯普及，則是讓鶯歌的四角窯數量大減，「柴燒」近乎絕跡。

在鶯歌柴燒窯幾乎全數走入歷史的情況下，目前除了陶博館、建德里山區各有1座柴燒窯外，東湖里長呂阿添則先後在自家蓋了2座柴燒窯，吸引不少喜愛柴燒的陶藝家聚集燒製作品的場所，儼然成為鶯歌最重要的柴燒基地。

呂阿添說，雖然他本身對陶藝一竅不通，但由於東湖里是吳鞍200多年前來到鶯歌製陶的所在地，他有感柴燒已在鶯歌地區式微，加上兒子熱愛陶藝，也對製作茶壺頗有專精，呂阿添數年前花了70多萬元，在自家旁搭蓋1座四角窯，讓兒子燒製茶壺之餘，也能開放租借給陶藝愛好者使用。

由於原本的四角窯不敷使用，最近呂阿添又在四角窯旁另蓋一座新柴燒窯，他說，這2座柴燒窯燒製溫度，都可以高達攝氏1300度以上，加上窯爐內部空間寬敞，足以燒製缸甕、花瓶等大型作品，繼續傳承柴燒技藝。

(中國時報)

服務更多人 里長轉戰議員 大紅喜氣 花布應景 狗來福成主角

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。