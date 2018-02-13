呂阿添蓋柴燒窯 守護傳統技藝

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

鶯歌早期雖然有上百根窯廠煙囪，目前僅存5根停用多年的古煙囪，至於實際還能運作使用的柴燒窯更是屈指可數，但鶯歌區東湖里長呂阿添家中的2座柴燒窯，不僅能夠繼續推廣柴燒之美，成為鶯歌最重要的柴燒基地。

柴燒窯和瓦斯窯、電窯最大的不同之處，在於柴燒陶瓷作品上，會留下獨特的落灰及火痕，獨一無二且難以預測的變化，吸引許多陶藝愛好者的喜愛。

由於環保意識抬頭，60年代禁止燃燒生煤與禁止採礦法令頒布後，導致北投當地窯廠外移，「大屯燒」、「北投燒」成為絕響；電窯、瓦斯窯普及，則是讓鶯歌的四角窯數量大減，「柴燒」近乎絕跡。

在鶯歌柴燒窯幾乎全數走入歷史的情況下，目前除了陶博館、建德里山區各有1座柴燒窯外，東湖里長呂阿添則先後在自家蓋了2座柴燒窯，吸引不少喜愛柴燒的陶藝家聚集燒製作品的場所，儼然成為鶯歌最重要的柴燒基地。

呂阿添說，雖然他本身對陶藝一竅不通，但由於東湖里是吳鞍200多年前來到鶯歌製陶的所在地，他有感柴燒已在鶯歌地區式微，加上兒子熱愛陶藝，也對製作茶壺頗有專精，呂阿添數年前花了70多萬元，在自家旁搭蓋1座四角窯，讓兒子燒製茶壺之餘，也能開放租借給陶藝愛好者使用。

由於原本的四角窯不敷使用，最近呂阿添又在四角窯旁另蓋一座新柴燒窯，他說，這2座柴燒窯燒製溫度，都可以高達攝氏1300度以上，加上窯爐內部空間寬敞，足以燒製缸甕、花瓶等大型作品，繼續傳承柴燒技藝。

(中國時報)