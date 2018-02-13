大紅喜氣 花布應景 狗來福成主角

立委鄭運鵬助理練昱廷（右）在春聯背面寫上歷年政績當文宣。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導
桃園市議員參選人黃永鎮印製紅色的袖珍筆記本，發送給桃園區的選民，希望為大家新年帶來喜氣。（蔡依珍攝）
桃園市議員林政賢「狗來福」春聯，「狗」以神采奕奕的金色噴墨狗狗象形呈現，給人滿滿的活力。（蔡依珍攝）

農曆年節將至，尋求連任的桃園市長鄭文燦搭上生肖風潮，推出超萌的柴犬紅包袋，可愛模樣每每一拿出就造成騷動。演過多部本土劇的藝人練昱廷將轉戰議員，在蔡英文、鄭文燦和鄭運鵬聯名春聯後面，寫上歷年擔任立委助理的政績當文宣，密密麻麻滿滿一大張，笑言是委員的創意，貼上牆前一定會看到。

民進黨桃園市議員參選人黃永鎮也趁過年期間印製紅色的筆記本，發送給桃園區的選民，希望為大家新年帶來喜氣。親民黨桃園市議員參選人林國政選用客家花布包，紅通通的花布很應景。

國民黨籍市議員則多自己做春聯送選民，像是副議長李曉鐘因應狗年製作「金狗獻瑞」春聯，金色的狗字的「犬部」還特別以前腳抬起站立吐舌俏皮的狗狗形象代替，喜氣又不失俏皮。議員林政賢則發送「旺福」紅包袋和「狗來福」春聯，其中「狗」以神采奕奕的金色噴墨狗狗象形呈現，給人滿滿的活力。

議員萬美玲則從去年10月就開始自己設計春聯，找來書法老師撰寫「大好年」，以燙金呈現，加上旁邊鞭炮、財神，活潑喜氣，她說去年一整年景氣低、大家情緒悶，想要讓大家新年充滿熱情、一目了然，笑言校稿N次才完成，夯到加印3波都還不夠。

有的人則不自己做、搭上政治明星風潮，像是在大陸喊出1000元人民幣高價的前總統馬英九手寫春聯，藍營議員紛紛應景發送，像是黃婉如、陳美梅都開放民眾索取，6000份早已一掃而空，黃笑言首波造成瘋搶，緊急加印給民眾，選民甚至說：「我要馬的春聯不要妳的！」讓她很受傷。

(中國時報)

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