第1選區 綠營同室操戈 配票成關鍵

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員第1選區（大甲、大安、外埔），應選3席6人爭搶，民進黨老將吳敏濟，面臨來勢洶洶的蔡其昌子弟兵施志昌，同室操戈將是一場硬戰；國民黨紅派則有李榮鴻、楊永昌之子楊啟邦；另無黨籍林素真再披戰袍，前鄉代陳献宗也宣布參選，選情格外激烈！

民進黨籍、現任市議員吳敏濟，本屆囊括綠營選票，拿下第1高票，由於黨內新秀施志昌投入下屆選戰，加上兩人屬同黨不同派系，吳敏濟票源勢必遭瓜分；不過，吳多年來深耕地方，爭取大小建設有成，貼近民意關心民生議題，仍擁有「選人不選黨」的死忠選民。

新生代施志昌擔任蔡其昌國會助理，跟在身邊已6年多，勤跑地方基層、紅白帖，展現誠意與民眾搏感情，又有新潮流系蔡其昌的加持，獲得不少年輕朋友的青睞；民進黨若確定提名2席，面對同室操戈、捉對廝殺局面，如何配票將成為關鍵。

紅派現任議員李榮鴻，以大甲區溪北地區為主要票倉，下屆力拚5連霸，憨厚的形象更受到鄉村農民的支持。

同為紅派，因賄選案被判當選無效的楊永昌，本屆以第2高票當選，實力不容小覷；據了解，楊目前尚有官司纏身，為了一勞永逸，此次選擇由兒子楊啟邦代父出征，盼能穩固票源奪回議員寶座。

林素真曾任台中縣4屆議員，是大甲地區黑派人物，「落選頭」遞補原當選人楊永昌缺額，卻也因賄選案，而被判遞補當選無效。

林素真在黑派力拱下將捲土重來，以女性問政特質，盼能再續議員之路，加上前外埔鄉民代表陳献宗也宣布投入選戰，造成6搶3局面。

(中國時報)