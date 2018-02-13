雲林2選區 新人來勢洶洶

2018年02月13日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣第二選區議員現任民進黨吳滄得轉戰斗南鎮長，無黨籍沈銘恭裸退，泛藍的賴明源、蔡東富、陳樹吉、王秋足等均欲再尋求連任，新人包括民進黨的陳毅弘、鐘泰荃和張庭綺。泛藍新人則有斗南鎮代表顏忠義及斗南鎮林子里長黃高明。

第二選區範圍斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉，應選6席，婦女保障1席，民進黨雲林縣黨部評估，該黨極有可能在此區拿下半數席次。吳滄得屬於立委劉建國「好央甲」陣營，轉換跑道選斗南鎮長，預料，他的票將會轉給政治素人張庭綺，吳本屆以新人之姿拿下6000多票，足見劉陣營的實力，要再力挺張上壘，應非難事。

不再參選的沈銘恭原是民進黨，因不滿黨內初選機制憤而退黨參選，結果成了落選頭，後來無黨籍簡慈坊被判當選無效，他順理成章遞補就任；綠營另外兩新人鐘泰荃及陳毅弘應該可以爭取到沈留下的泛綠票，加上兩人在基層經營亦有數年，大有可為。

然而，泛藍也不是省油的燈，現任賴明源、王秋足、蔡東富、陳樹吉等4人是連任數屆的老將，基層實力雄厚，自然是新人難以撼動，其中王秋足不靠婦女保障當選，同屬泛藍的簡慈坊不再捲土重來，對她相對利多。賴明源本屆躍居全區第一高票，此次角逐的新人，根基地都在斗南鎮，他只要繼續打出「支持古坑自己的子弟」 口號，連任易如反掌。

顏忠義積極參與宮廟事務，被認為和簡慈坊父親前雲林縣員簡錦全風格相似，大有想接收簡留下的票源態勢。而黃高明始終以里長為更上一層樓的灘頭堡，相關文宣布條從當選里長後就掛上，已掛了3年。但是兩新人面對實力4老將，想要嶄露頭角，有待加倍努力。

(中國時報)