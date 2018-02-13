胡秋金轉拚延平鄉長 議員有激戰

2018年02月13日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

已經當選3屆議員的胡秋金，在延平鄉長胡榮典任滿後，將轉換跑道競選延平鄉長，空出議員職缺目前已經至少有3人表態要競逐，包括現任的原住民委員會布農族群委員伊藍‧明基努安、延平鄉代表古志成、縣長黃健庭前行程秘書邱正賢。

胡秋金是第11選區議員，選民包括卑南鄉、延平鄉、成功鎮、東河鄉、長濱鄉的山地原住民，以延平鄉為主要票倉，其中鄉公所等主要機關所在地桃源村是最大票倉，3名表態參選議員也都出身桃源村。

伊藍‧明基努安上屆曾與胡秋金競選，敗選後繼續參加立委選舉仍鎩羽而歸，但在蔡政府上台後被延攬為布農族群委員，從12職等的職位要競選10職等的議員，伊藍強調，還是對延平鄉有使命感。

他說，因為競選跑遍布農族部落，也在原民會有歷練，因此如果進入議會將有充分的人脈及資源，可以為部落爭取預算，延平鄉每村的都有自己的特色，布農部落、森林博物館發展有成，將能吸引年輕人返鄉。

古志成與邱正賢都是國民黨籍，與信心希望聯盟的伊藍‧明基努安成為不同黨派的競爭。3屆代表還曾任代表會副主席的古志成表示，不管國民黨決定開放還是提名，他都會持續爭取選民支持。

他強調，自己在地方耕耘時間久，地方勸進聲不斷，才讓他決定往更高的職位挑戰。

邱正賢說，延平鄉的政治都把持在老一輩的手上，渴望改變的呼聲不斷，也讓他參選的信心越來越堅定，他的優勢是年輕，時代環境正在改變，因此將會參選到底。

(中國時報)