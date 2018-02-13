宜蘭推誰 陳金德「集結黨智慧決定」

2018年02月13日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選戰綠營將推誰出戰仍然是一團迷霧，內定「先代理後參選」的宜蘭代理縣長陳金德12日表示，宜蘭縣「實質上就是艱困選區」，可採徵召方式決定人選，但這需要中央及地方所有參與其中的人，集結各方的智慧來決定，民進黨才有可能突圍。

年底宜蘭縣長選戰綠營初選只剩立委陳歐珀1個人，但民進黨祕書長洪耀福曾表示，如果中執會沒有通過提名立委陳歐珀，就會改採徵召，洪耀福這番話讓外界認為是在為徵召代理縣長陳金德參選鋪路，但是與陳金德同屬新系的立委段宜康11日在臉書開炮表示，「是誰在打這個主意？如果有人醞釀這樣幹，就是民進黨的罪人！」陳歐珀也多次強調，民進黨《2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例》沒有徵召這個選項。

陳金德12日表示，對段宜康的說法沒有特別回應，對陳歐珀而言，或許認為沒有徵召選項，但就民進黨的機制來說，都是選項之一，在什麼情況下會發展成哪一個選項，需要透過智慧來決定；陳金德強調，當所有的條件都具備時，這場縣長選戰民進黨仍大有可為，但如果有些條件不齊備，將會徒勞無功。

陳金德還說，要贏得這場選戰，必需要符合「政策能贏得人民信賴、推出人選讓受到民眾肯定及喜愛，以及黨內要團結一致」，這三項條件缺一不可。

至於這兩天宜蘭縣的街頭出現大型形象看板，上面寫著「平安共好、陳金德」等字樣，並有一張陳金德的個人照，外界認為這就是陳金德為選舉所做的準備，但陳金德澄清與選舉無關，選舉看板不會用這樣的字眼，他身為代理縣長總是要讓大家認識，過年向大家拜年也是必要的。

(中國時報)