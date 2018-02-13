第2選區 罕見4人參戰 梧棲選情詭譎

2018年02月13日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員第2選區（清水、沙鹿、梧棲），7人搶爭5席，除國民黨籍張清照、顏莉敏、民進黨籍楊典忠、王立任及無黨籍尤碧鈴5位角逐連任外，前梧棲區長陳廷秀捲土重來，農會系統出身的吳宜昌首度投入選戰，罕見爆出梧棲4人參選，讓選情風起雲湧，更為撲朔迷離。

國民黨籍現任副議長張清照，打著議長哥哥張清堂任內政績，包括高美溼地景觀橋、遊客中心等傲人建設，聲勢扶搖直上；顏莉敏背負家族使命，雖為第一任議員，但年紀輕輕、問政犀利，尤其是空汙等議題，表現備受肯定。

民進黨2席，現任楊典忠作風細膩、極重視民俗，對於喪家更是盡力協助，只要抽出時間，不管晝夜必前往弔唁，讓選民十分有感。

王立任則是蔡其昌子弟兵，以新秀之姿拚上寶座，任內關心山區教育、歷史遺跡保存等議題，力拚2連任。

無黨籍紅派尤碧鈴，長期耕耘基層為民服務，深受地方鄉親的認同，她說自己還有使命未完成，下屆仍堅持為民喉舌力爭連任；前梧棲區長陳廷秀在本屆競選失利後，4年後重披戰袍，將靠著自己的地方勢力，捲土重來。

吳宜昌是梧棲農會總幹事王秝毅的夫婿，農會系統出身，後擔任前縣長黃仲生祕書，在公務體系服務約13年，現任為國民黨梧棲區黨部主委，國民黨現任2席，在吳宣布參戰後，如何布局及協調，將為選情增添變數。

梧棲區公民人數為第二選區中最少，在7人爭搶5席之下，梧棲罕見爆出包括尤碧鈴、王立任、陳廷秀及吳宜昌4人參選，也令選情更詭譎多變。

(中國時報)