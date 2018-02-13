新港搶挖民雄票

嘉義縣議員葉孟龍是政二代，在地經營相當深化，家族勢力在新港鄉算一方之霸，年底要連任不成問題。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣第2選區7位現任議員皆有意朝連任邁進，目前除新港鄉選情尚稱平靜，未傳有新對手外，民雄鄉因是大票倉，上一屆敗北的黃嘉寬也傳有意再戰一回，但目前正全力協助議長張明達拚民進黨縣長初選的他，僅透露有意再戰，至於要選什麼，尚未決定，到時候與現任民雄鄉代副主席的女兒黃國雅如何協調，也得審慎思考，態度不明。

嘉縣第2選區議員賴朝崙、陳福成和陳文忠3人是無黨籍，林秀琴、葉孟龍、黃芳蘭為民進黨，僅林于玲屬國民黨，且7人之中，唯黃芳蘭和陳文忠是首任議員，其餘皆擔任議員等民選公職多年，政壇經驗豐富，在地經營相當深化，各具實力，稱得上一方之霸，就算新人想挑戰，除非是跨黨派的強棒，或人脈廣闊，否則要動搖7人基本盤，除花更多心力外，策略戰術亦成關鍵。

整體來說，新港鄉人口數2萬多人，選出3個議員已算飽和，難容第4人空間，而民雄人口數7萬1000多人，是全縣最大鄉鎮，不只出身新港的林秀琴、葉孟龍和陳文忠得從民雄鄉再挖2000票左右才跨得過當選門檻，從去年得票數分析，主戰場在民雄的4人起碼要拿到6000到6500票，才擠得進當選名單之中。

正因為區域人口特性，第2選區議員選舉，能夠一搏的競爭者多半也出身民雄，上屆以些微差距落敗的黃嘉寬本身基層實力雄厚，近日坊間已盛傳他有意再投入選戰，但他本人態度保留，僅說要選什麼，尚在評估中。另民雄鄉民代表簡嘉億也被點名要轉換跑道，他本人雖說有意更上一層樓，但下一步如何規畫？還要再思考，未露口風。

(中國時報)

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