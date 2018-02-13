春遊屏東 好玩活動接力登場

2018年02月13日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

過來屏東玩吧！屏東縣政府去年底接連推出地景藝術節、耶誕節、熱帶農業博覽會、綵燈節，4大主題活動接力登場，另外還有六堆祈福尖炮城等祭典，無論規畫親子遊、私房小旅行、文創市集遊都非常適合，歡迎大家一起到屏東過年。

縣府推薦的「親子遊」遊程，白天逛熱博和地景藝術，晚上賞綵燈及聖誕。屏東熱帶農業博覽會占地27公頃，規畫14大主題區，其中最受矚目的Hello Kitty彩稻田，適合闔家同樂。

屏東市勝利新村的地景藝術節，融入眷村歷史文化，透過藝術家創作融合舊風格及新創意；屏東綵燈節從屏東市千禧公園沿萬年溪河畔至民生路，超過2公里，結合音樂與燈光藝術閃亮屏東。

三天二夜的私房小旅行，縣府建議第1天可到屏東市勝利新村、青創聚落、中央市場、屏東觀光夜市；第2天往北走親山路線，包萬金聖母聖殿朝聖、五溝水客家聚落、台灣原住民族文化園區、禮納里部落等；第3天走海線，可暢遊東港、大鵬灣、華僑市場，或到最南端的墾丁、海生館、鵝鑾鼻燈塔，3天看遍屏東山海美景。

另外還有各地文創市集，包括屏東綵燈節年貨市集2月18日到3月4日；屏東青創聚落好運旺旺市集2月16日至20日；客家文物館go好年－踩街、新春市集活動2月16日至18日；屏東菸葉廠新春特別企畫18日至20日；鐵橋新春市集2月18、19日。

(中國時報)