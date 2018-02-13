黃水盛7連霸 受里民愛戴

「飛燕牌煉乳」創辦人黃水盛，已擔任7屆板橋區西安里里長，他做人做事均秉持「講信用」，深受里民愛戴。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

老字號本土品牌「飛燕牌煉乳」成立近半世紀，曾是台灣人帶去探病的高級品，到後來成為夏季冰品的必備配料，創辦人黃水盛早已退居幕後，將事業交給兒子，自己則在板橋區西安里擔任了7屆里長，他做里長和做生意都秉持一貫的理念「講信用」，故深受里民愛戴。

黃水盛小學畢業後從北港北上打拚，專營食品生意，他認為，「人再怎麼窮，也都還是要吃」，所以他賣過麵粉、奶水等烘焙原料，都以食品為主。大約50年前，煉乳跟著美援進入台灣，什麼都想試試看的黃水盛，看準台灣人對乳品需求，成立「飛燕牌煉乳」。

自嘲不愛念書卻很願意吃苦的黃水盛說，在台灣經濟起飛的年代，坊間流傳一句話，「若要好野，第一賣冰，第二做醫生」，所以他曾開著車跑遍全台各縣市，登門拜訪上千間冰店、冰果室，就為搶占國際品牌還沒打進的通路，最終打敗國際品牌雀巢，目前在台的市占率高達7、8成。

黃水盛表示，煉乳以35％奶粉、45％砂糖製成，不加防腐劑或香精，以日本技術真空濃縮，加溫讓牛乳和糖進行梅納反應，產生焦香，也因沸點降低至55度以下，確保乳品的蛋白質營養不被高溫破壞，讓飛燕牌煉乳有獨家的濃郁口感。

黃水盛強調，他做人做事的態度就是「講信用」，像飛燕牌乳源用的是紐、澳的奶粉，絕不使用來路不明的奶粉，品質有保證，所以才能在好幾次的食安風暴中安然度過。

(中國時報)

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