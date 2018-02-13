馬英九春聯 供不應求

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中國時報
／桃園報導

春節將至，市議員、參選人們為了討吉利、拚選情，不少人推出年節小物，桃園市議員舒翠玲推出前總統馬英九春聯，市議員楊家俍、市議員參選人李建宏也有1元紅包，模樣精緻、小巧可愛，在春節前夕、春節間發放，讓今年過年添增選舉味。

舒翠玲表示，過去幾年都會準備印有自己大頭貼的春聯，但今年要贈送馬英九的春聯，因此沒有做自己的春聯。她說，原本只有收到500份馬的春聯，但太多民眾爭相索取，徵詢馬的同意後，決定自行花錢製作，準備了3000份要送給民眾。

她說，馬英九在民間仍十分有魅力，民眾從她手上拿到春聯後，迫不及待跟鄰居炫耀，透過口耳相傳，不少民眾特地到服務處詢問還有沒有馬英九的春聯？舒翠玲又說，除了春聯外，服務處還有準備今年的桌曆，同樣受民眾歡迎，歡迎民眾到服務處索取。

此外市議員楊家俍也準備了數萬份1元紅包，預計過年走春時，在廟宇、市場、社區發放，他說，春節期間討個吉利，希望和民眾分享福氣。此外因楊家俍也是桃園市棒球委員會副主委，紅包上因此寫著「建設不能斷、強棒不能斷」，還有棒球人物圖樣，巧思相當有趣。

桃園市議員參選人李建宏準備2萬份1元紅包，他說，將在春節期間向民眾拜年時發放，他說，1元紅包、福袋若是直接和業者購買，1個成本可能就要10至20元，自己希望表現誠意，也節省經費，因此和助理手工將1元黏在紙張上，希望拿到的民眾都會喜歡。

(中國時報)

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