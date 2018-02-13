第3選區 老將重批戰袍 兩個女人激鬥

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員選戰，除現任吳瓊華、陳世凱及議長林士昌尋求連任，前年因輔選幹部涉嫌協助賄選、被判當選無效的林汝洲將重披戰袍，老將對上台中市長林佳龍前祕書張家銨、現任里長林國佑，儼然形成兩個女人的戰爭，選情變數多。

第3選區將選出5席議員席次，其中，前議員黃錫嘉過世之後缺額未遞補，看準此席次，有意角逐者搶票動作連連，連原本有意交棒的林士昌也決定再戰一場，出身黑派的他在地服務20多年，固守龍井區大本營，實力不可小覷。

同屬黑派的林汝洲曾任大肚鄉長、台中市議員等職務，在大肚區亦深耕多年，地方實力雄厚，但因2年前被判當選無效，沉寂一段時間，想要重拾基本票源，仍需小心應戰。

此外，以烏日區為根據地的吳瓊華從政10多年耕耘地方，基層實力雄厚，但面對夾帶市府強大資源、來勢洶洶的張家銨，另有烏日區耕耘多年的里長林國佑搶票、前議員張正興也似乎有意再戰，吳瓊華堪稱腹背受敵，絲毫不能掉以輕心。

民進黨本次預計提名2席，目前雖尚未完成初選，但地方認為以現任的陳世凱與張家銨較具優勢，陳世凱雖曾2度挑戰立委顏寬恒失利，但接連在該區議員選戰中奪下最高票，面對張家銨可能瓜分票源，端看民進黨內如何協調。

(中國時報)

馬英九春聯 供不應求 王開玹VS.周奕齊 政二代對決

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。