第3選區 老將重批戰袍 兩個女人激鬥

2018年02月13日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員選戰，除現任吳瓊華、陳世凱及議長林士昌尋求連任，前年因輔選幹部涉嫌協助賄選、被判當選無效的林汝洲將重披戰袍，老將對上台中市長林佳龍前祕書張家銨、現任里長林國佑，儼然形成兩個女人的戰爭，選情變數多。

第3選區將選出5席議員席次，其中，前議員黃錫嘉過世之後缺額未遞補，看準此席次，有意角逐者搶票動作連連，連原本有意交棒的林士昌也決定再戰一場，出身黑派的他在地服務20多年，固守龍井區大本營，實力不可小覷。

同屬黑派的林汝洲曾任大肚鄉長、台中市議員等職務，在大肚區亦深耕多年，地方實力雄厚，但因2年前被判當選無效，沉寂一段時間，想要重拾基本票源，仍需小心應戰。

此外，以烏日區為根據地的吳瓊華從政10多年耕耘地方，基層實力雄厚，但面對夾帶市府強大資源、來勢洶洶的張家銨，另有烏日區耕耘多年的里長林國佑搶票、前議員張正興也似乎有意再戰，吳瓊華堪稱腹背受敵，絲毫不能掉以輕心。

民進黨本次預計提名2席，目前雖尚未完成初選，但地方認為以現任的陳世凱與張家銨較具優勢，陳世凱雖曾2度挑戰立委顏寬恒失利，但接連在該區議員選戰中奪下最高票，面對張家銨可能瓜分票源，端看民進黨內如何協調。

(中國時報)