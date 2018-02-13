經濟考量 8成學生不願北上升學

因景氣不佳，中山工商發現，近幾年畢業生放棄到中北部讀書、選擇就近升學的比例明顯增加。（中山工商提供）

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中國時報
／高雄報導

景氣沒落，中山工商發現，近3年來每年超過8成學生因經濟考量，不願出外而就近升學，甚至有成績能上台灣科技大學的同學決定放棄，留在高雄讀書；校方認為，學生若為省錢，卻失去離家增廣見聞、培養未來就業人脈機會，相當可惜。

人數全台最多的中山工商，統計學生畢業後升學狀況，發現2013年有6成5學生就近留在高雄、屏東、台南學校升學，2014年增為7成，之後連續3年皆超過8成，有明顯成長趨勢，校方詢問發現，除了南部國立大學、科大比過去增加之外，經濟考量仍是主因。

「不只高中社區化，大學也社區化了！」中山工商校長林昭億說，學生離家北上求學，每月食宿起碼需要2萬元，負擔很大，加上南部各技專校院皆有特色辦學強項，所以近年學生雖可錄取北部學校，只要南部有同性質學校可選，同學多半不會想離家。

高英工商校長陳德松也指出，這幾年為了省錢，就近讀南部學校的人確實增加，去年曾有學生考上台科大，卻選讀屏東1家私立科大，當時師長都反對，但學生看重私校獎學金，最後仍放棄台科大。

林昭億說，在哪兒讀書都好，看個人選擇，但離家求學可訓練獨立，且許多企業總部皆設在台北，將來找工作較方便；陳德松則認為，中北部幾家學校歷史悠久，學長姐人脈豐富，選校時也應納入考慮。

(中國時報)

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