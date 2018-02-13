連任12次 老里長想交棒女兒

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中國時報
／台北報導

83歲的吳益水，從1968年起在西門町商圈所在的萬華區萬壽里擔任里長，連任12屆至今已將逾50年，成為全台北市擔任里長最多屆的人，吳益水說，正在考慮是否退休，想要把里長交棒給女兒；不過，如果鄉親好朋友仍支持，他願意再拚第13屆，持續守護西門町。

1968年從叔叔手中接棒，吳益水從30多歲的年輕小伙子當選里長至今，最令他自豪的是爭取西門町成為全國第一處設置徒步區的商圈。吳益水受到里民愛戴連任12屆里長，他謙虛說，當里長是平常心看待，為民服務罷了，沒什麼特別，也因為當太久里長，吳益水評估要交棒給女兒準備過退休生活，但是鄉親好朋友如果仍然認為他可以繼續服務里民，他願意再拚連任。

33歲的許瀞尹是台北市現任最年輕的里長，活潑個性加上好人緣，深獲叔叔阿姨認同，今年將競選連任，她笑說，「就看我的老闆們（里民）選擇了」。

而談到預選連任的計畫，許瀞尹表示，長遠的目標還是要讓居住環境更舒適。她提到，中正區還是有很多老舊社區，未來希望能夠有機會都更，不過還需要慢慢一步一步來。她笑著說，結果還是「要看老闆們了」。

北市萬華區菜園里長吳錫壽今年85歲，為全市最年長的里長，他對地方事務瞭若指掌，大小事都親力親為，里民有任何反應，一定馬上處理，積極度完全不輸年輕人。已擔任16年里長的他，面對年底選舉，低調說自己年紀大了，不打算再參選，讓不少里民大嘆可惜。

(中國時報)

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