明星里長楊宗翰 逗長者笑開懷

中和區東南里長楊宗翰，藝名楊雄，曾是綜藝節目《百戰百勝》的紅魔王，淡出演藝圈後投入政界。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

中和區東南里長楊宗翰，藝名楊雄，曾飾演過《包青天》張龍一角，亦是綜藝節目《百戰百勝》的紅魔王，淡出演藝圈後投入政界，曾任中和市民代表，4年前擊敗對手當選里長，今年將爭取連任，繼續為民眾服務。

楊雄4年前當選里長，里民都知道他的藝人身分，外地民眾會慕名而來，看看《百戰百勝》的紅魔王，里內長者驕傲說：「我們里長是明星！」

楊宗翰拍攝過多部電影，在演藝圈中小有名氣，常有里民詢問拍片的辛酸、趣事，楊宗翰笑說，「長者們愛聽，儘管一再重複，他也會細說從頭！」另外，自己在演藝圈還有許多人脈，共餐或是歲末聯歡活動時，都會邀請藝人表演，大家高興他也覺得很開心。

「福利共享，資源分享！」楊宗翰表示，他希望所有資源應該讓里民們充分享受，舉凡巡守隊、環保志工的款項，通通用在志工及里民身上，「里內就像是個大家庭，大家一起生活。」

楊宗翰表示，里內以眷村、長者居多，為了鼓勵長者踴躍參加共餐，他將自費30元費用取消，所有費用幾乎都由鄰長及他個人贊助，里內不少單位團體也會幫忙加菜，每月第4周周五準時共餐，人數從數十人增加到逾百人，目前約維持在80至100人間。

楊宗翰表示，里內不少長者都是軍職退伍，為鼓勵榮民走出家門，每次共餐自掏腰包提供1瓶酒，不僅可以小酌還可以閒話家常，雖然大家只能分到1小杯，但已讓長者笑開懷。

(中國時報)

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