最實用 放大鏡讀報好方便

2018年02月13日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

年節來到，議員候選人創意送禮表心意。寶山鄉議員邱振瑋推出各式生活小物，有牙線、口罩、行動LED燈、放大鏡、帽子等等，貼近民眾生活需求。竹北市議員邱靖雅則送上民國黨主席徐欣瑩的天官賜福春聯、元寶冰箱貼，祝福民眾新的一年平安順利、財庫滿滿。

邱振瑋準備的賀年小物一攤開，滿滿都是實際的生活用品，舉凡跟身體健康相關的口罩、牙線、環保筷，抗寒的帽子、防災的LED小燈、照顧視力的放大鏡都有。

「這些東西都不貴」，邱振瑋指出，這些小物很實際，且可以用很久，像是LED手電筒鑰匙圈，外觀小巧容易攜帶，若突然遇到停電或是夜晚，隨時都可以拿起來照亮環境，除此之外還有行動LED燈，插在行動電源、電腦USB插孔，就會發光。

這批包羅萬象的小物中，最特別的就屬放大鏡，照顧長輩們的視力，遇上看報紙、洽公填表單而字又太小的時候，都可以拿出來使用，這片塑膠放大鏡輕薄短小尺寸跟名片一樣，攜帶很方便。

邱靖雅則並未製作專屬賀年小物，而是贈送印有民國黨主席徐欣瑩賀詞的天官賜福春聯與元寶磁貼。邱靖雅表示，最近因為天災讓台灣不太平靜，希望「天官賜福」給民眾財福壽，保佑大家有平安吉祥的一年。

邱靖雅建議可把元寶造型磁貼貼在冰箱上，因為冰箱在風水上代表財庫，貼上元寶造型磁貼象徵著黃金滿庫、生活富裕。邱靖雅表示，上萬份的春聯已送出半數，隨著年關將近，民國黨團隊加緊腳步贈送給需要的民眾。

(中國時報)